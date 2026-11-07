ShivSena Protest: ‘गोकुळ’सह सहकार, लोकशाही वाचवा!; ठाकरे शिवसेना; तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्ती निर्णयाविरोधात कणकवलीत आंदोलन

कणकवली, : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मध्ये चार तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे शिवसेना पक्षातर्फे आज कणकवलीत आंदोलन केले. ‘गोकुळ वाचवा, सहकार वाचवा, लोकशाही वाचवा’ अशा घोषणा देत कणकवली येथील ठाकरे शिवसेनेच्या संपर्क कार्यालयासमोर काळे फलक हातात घेऊन सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. कणकवली विधानसभा प्रमुख सुशांत नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे आंदोलन पार पडले..यावेळी ‘लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या सरकारचे करायचे काय? खाली डोके वर पाय!’, ‘गोकुळ वाचवा, सहकार वाचवा, लोकशाही वाचवा’, ‘लोकशाहीचा अवमान करणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध असो’, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. नाईक यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, निवडणूक झाल्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळाने गोकुळमध्ये चार तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोकुळची निवडणूक नुकतीच पार पडली असून त्याचा निकालही जाहीर झाला आहे. .काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीप्रणित सहकार पॅनेलने ही निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे १३ संचालक निवडून आले, तर महायुतीचे १२ संचालक विजयी झाले. अशा परिस्थितीत गोकुळच्या अध्यक्षपदावर महाविकास आघाडीचा उमेदवार विराजमान होण्याची शक्यता असताना सरकारने चार तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली, निकाल लागला, तरी त्यानंतर अशा प्रकारे निर्णय घेण्याची गरज काय? मग निवडणूक घेण्याचा उद्देश तरी काय?.नाईक म्हणाले, लोकशाहीमध्ये जनतेने दिलेला कौल महत्त्वाचा असतो. निवडणुका घेऊन निकाल जाहीर झाल्यानंतर सत्तेच्या जोरावर समीकरणे बदलण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर अशा निर्णयांमुळे सहकार क्षेत्रातील लोकशाही धोक्यात येईल. गोकुळमधील हा प्रकार लोकशाहीच्या मूल्यांवर घाला घालणारा आहे. लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी आज जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. देशात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सहकार क्षेत्रापर्यंत लोकशाही प्रक्रियेचा आदर राखला पाहिजे. मात्र, सरकारच्या निर्णयांमुळे लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी सरकारमधीलच नेत्यांना मोर्चे काढण्याची वेळ येत असेल, तर ही देशासाठी दुर्दैवाची बाब आहे..यावेळी कणकवली विधानसभा प्रमुख सुशांत नाईक, तालुकाप्रमुख राजू राठोड, प्रथमेश सावंत, नगरसेवक संकेत नाईक, नगरसेवक जयेश धुमाळे, युवासेना तालुकाप्रमुख उत्तम लोके, कळसुली विभागप्रमुख बबली ऊर्फ चंद्रहास राणे, रुपेश आमडोसकर, प्रमोद सावंत, ज्येष्ठ शिवसैनिक राजू शेट्टी आदी उपस्थित होते.दूध उत्पादकांचा हा अवमान!‘गोकुळ’ ही शेतकऱ्यांची संस्था असून या संस्थेच्या निवडणुकीत लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. मात्र, निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मतदारांच्या कौलाला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. पाच लाख शेतकऱ्यांच्या मतदानाचा आणि त्यांच्या लोकशाही अधिकाराचा हा अवमान असल्याचा आरोपही नाईक यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.