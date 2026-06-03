Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश

रत्नागिरी : ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्याच्या (Gopalgad Fort) मालकी हक्क, कायदेशीर स्थिती आणि संवर्धनाच्या प्रश्नांवर सखोल अभ्यास करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी (Ashish Shelar) रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले..मंत्री शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकी हक्कासंदर्भातील वाद, न्यायालयीन प्रक्रिया, पुरातत्त्वीय महत्त्व आणि संभाव्य संपादन याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. शेलार म्हणाले, गोपाळगड किल्ल्याचे ऐतिहासिक स्वरूप लक्षात घेता त्याची खासगी मालकीचे मूळ इतिहास शोधण्याची गरज आहे..किल्ला मराठा कालखंडातील असून, त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता उपलब्ध अभिलेख, लिलाव प्रक्रिया, ‘इव्हॅक्युई प्रॉपर्टी’चा दर्जा आणि संबंधित कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी करावी..Gopalgad Fort Dispute : गोपाळगड आमचाच... पर्यटकांना हाकलले! किल्ल्याच्या सातबाऱ्यावर खासगी व्यक्तींची नावे कशी? मालकीहक्कावरून नवा वाद.छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात उभारण्यात आलेला हा किल्ला पुढे आंग्रे यांच्या आरमारी व्यवस्थेतील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू होता. समुद्री सुरक्षेच्यादृष्टीने तसेच पश्चिम किनारपट्टीवरील जलनीतीत या किल्ल्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. विशेष बांधकामशैली आणि स्थापत्य वैशिष्ट्यांमुळेही हा किल्ला पुरातत्त्वीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले..या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत, उपसचिव महेश वाव्हळ, पुरातत्त्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, चिपळूणचे उपविभागीय अधिकारी, गुहागरचे तहसीलदार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..Rajapur Gangatirth : 14 व्या शतकातील चमत्कार! काही फुटांवर असलेल्या 'या' 14 कुंडांमधील पाणी वेगवेगळ्या तापमानाचे कसे? राजापूरच्या गंगेची अनोखी गोष्ट.घाईघाईने निर्णय नाहीसद्यःस्थितीत किल्ला परिसरातील काही अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाने हटवल्याने संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेले असल्याने या संदर्भात घाईघाईने कोणताही निर्णय न घेता सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले. ‘इव्हॅक्युई प्रॉपर्टी’ घोषित करण्यामागील कागदपत्रे, त्या वेळची प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुरावे यांची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.