कोकण

Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश

Gopalgad Fort ownership dispute in Ratnagiri : गोपाळगड किल्ल्याचे ऐतिहासिक स्वरूप लक्षात घेता त्याची खासगी मालकीचे मूळ इतिहास शोधण्याची गरज आहे.
Gopalgad Fort heritage conservation report

Gopalgad Fort heritage conservation report

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्याच्या (Gopalgad Fort) मालकी हक्क, कायदेशीर स्थिती आणि संवर्धनाच्या प्रश्नांवर सखोल अभ्यास करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी (Ashish Shelar) रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

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