कोकण

Guhagar ST Booking: गणेशोत्सवासाठी गुहागरमधून १७३ एसटी फुल्ल प्रशासन जादा बसेस मागविणार; ३५ गाड्यांचे आगाऊ आरक्षण

173 ST Buses Already Booked From Guhagar: ३५ गाड्यांचे आगाऊ बुकिंग आणि १३३ गाड्यांचे ग्रुप बुकिंग झाले असून, यंदा ४०० पेक्षा जादा गाड्यांचे बुकिंग होण्याचा अंदाज आहे.
Guhagar ST Booking

Guhagar ST Booking

ESAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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गुहागर : गणेशोत्सवासाठी येथील आगारामधून २० दिवस अगोदरच १७३ गाड्यांचे आरक्षण झाले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी वाढ होण्याची शक्यता असून, ४०० पेक्षा जादा गाड्या बुकिंग होण्याचा अंदाज आगार व्यवस्थापनाने व्यक्त केला आहे.

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