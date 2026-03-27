Sindhudurg Rain Update : सिंधुदुर्गला गारपिटीचा तडाखा; कणकवली, वैभववाडीत आंबा-काजू पिकांचे मोठे नुकसान

वैभववाडी : गारपीट, वादळी वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बहुतांश भागाला आज सायंकाळी पावसाने झोडपले. विशेषतः निमअरुळे परिसराला वादळाचा मोठा तडाखा बसला असून, गावातील ट्रान्स्फॉर्मरसह सहा वीज खांब कोसळले आहेत. या गारपिटीचा मोठा फटका आंबा व काजू पिकांसह काढणीला आलेल्या रब्बी पिकांना बसण्याची शक्यता आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे सर्वसामान्यांची मोठी तारांबळ उडाली..जिल्ह्यात आज सकाळपासूनच प्रचंड उकाडा जाणवत होता. उन्हाच्या झळांमुळे अंगाची लाही लाही होत होती; मात्र, दुपारनंतर वातावरणात अचानक बदल झाला. कणकवली, कसाल आणि फोंडाघाट परिसरात ढग जमा झाले आणि अवघ्या काही मिनिटांतच जोरदार वारे, विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीसह पावसाला सुरुवात झाली. कणकवली आणि फोंडाघाट परिसरात सुमारे पाऊणतास पाऊस झाला..Unseasonal Rain: शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली! फलटण, माणमध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा; रस्ते, शेतात गारांचा थर, पिकांचे नुकसान...सायंकाळी चारच्या सुमारास वैभववाडी तालुक्यातही विजांचा कडकडाट सुरू झाला. त्यानंतर गारांसह पावसाने हजेरी लावली. तालुक्याच्या पूर्वपट्ट्यातील अनेक गावांत ताशी वेगाने वारे वाहत होते..तासभर झालेल्या पावसामुळे रस्त्यावरून पाण्याचे लोंढे वाहत होते. वादळाचा सर्वाधिक फटका निमअरुळे गावाला बसला. येथे ट्रान्स्फॉर्मर आणि सहा वीज खांब कोसळल्याने निमअरुळे, अरुळे, सडुरे, शिराळे आणि कुर्ली या गावांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. .Sindhudurg Farmer : सिंधुदुर्गाला अवकाळीचा तडाखाच; फोंडाघाटाला झोडपले; आंबा-काजूचे नुकसान अटळ.करुळ परिसरातही वादळी वाऱ्यामुळे मोठे नुकसान झाले असून, देवगड तालुक्यातील अनेक गावांनाही या पावसाचा तडाखा बसला आहे. बदलत्या हवामानामुळे आधीच संकटात असलेल्या आंबा आणि काजू बागायतदारांची चिंता या गारपिटीने वाढवली आहे. ज्या फळांना गारांचा मार बसला आहे, ती फळे कुजण्याची भीती आहे..आंब्यावर संक्रांतकणकवली, वैभववाडी आणि देवगड तालुक्यात झालेल्या गारपिटीमुळे आंबा आणि काजू पिकांचे अतोनात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. गारांमुळे फळांवर डाग पडून ती खराब होतात. यापूर्वी १९ फेब्रुवारी २०२१ ला जिल्ह्यात मोठी गारपीट झाली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी पुन्हा अशाच प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीला जिल्ह्याला सामोरे जावे लागत आहे..रामनवमीच्या उत्सवात विरजणजिल्ह्यात ठिकठिकाणी रामनवमीनिमित्त विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते; मात्र पावसामुळे या कार्यक्रमांत व्यत्यय आला.