Harnai Fishing Crisis: खवळलेल्या समुद्रामुळे मासळीचा दुष्काळ मच्छीमारांसाठी पॅकेजची मागणी; १५ ऑगस्टपासून हंगामात वारंवार व्यत्यय, मच्छीमार हैराण

दापोली: दोन महिन्यांच्या मासेमारी बंदीनंतर मोठ्या अपेक्षेने १५ ऑगस्टपासून समुद्रात उतरलेल्या हर्णैतील मच्छीमारांसमोर आता दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे समुद्रात अपेक्षेप्रमाणे मासळी मिळत नसल्याने ‘मासळी दुष्काळा’ची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे वारंवार बदलणाऱ्या हवामानामुळे खवळलेल्या समुद्रात मासेमारी करणे धोकादायक ठरत आहे. परिणामी, हंगामाच्या सुरुवातीलाच मच्छीमारांच्या आर्थिक गणितावर पाणी फिरले असून, शासनाने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून मच्छीमारांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..मासेमारी हंगाम १५ ऑगस्टपासून सुरू झाल्यानंतर हर्णै बंदरात पुन्हा लगबग सुरू झाली होती. बोटी समुद्रात रवाना झाल्या, मासळीच्या लिलावाची वर्दळ सुरू झाली आणि नव्या हंगामातून आर्थिक उभारी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अपेक्षित मासळी न मिळाल्याने मच्छीमारांची निराशा झाली.समुद्रातील हवामानात सातत्याने बदलत आहे. आता वादळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने मच्छीमार बोटी सुरक्षिततेसाठी पुन्हा हर्णै बंदरात परतल्या आहेत. साधारण २५ ते ३० नौकांनी जयगड खाडीचा आसरा घेतला आहे. वारंवार मासेमारी बंद ठेवावी लागत असल्याने डिझेल, बोटींची देखभाल, खलाशांचे मानधन आणि इतर खर्चाचा भार बोटमालकांवर वाढत आहे. मासेमारी बंद पडल्याने मासळी लिलाव, खरेदी-विक्री, वाहतूक आणि इतर पूरक व्यवसायांनाही मोठा फटका बसत आहे..Hirakani Tigress Latest Update : सह्याद्रीच्या जंगलात 'हिरकणी'चा मुक्त वावर! चिपळूणच्या डोंगरात 2 महिने मुक्काम; वन विभागाचे जीपीएसवर लक्ष.दोनवेळा मासेमारी बंदहर्णै बंदर परिसरातील पंचक्रोशीमध्ये मिळून सुमारे ८०० ते ९०० मासेमारी नौका आहेत. यंदाच्या मासेमारी हंगामासाठी त्यापैकी किमान ६०० नौका समुद्रात मासेमारीसाठी उतरल्या आहेत. मात्र, हंगाम सुरू झाल्यापासून वारंवार बदलणाऱ्या वातावरणामुळे दोनवेळा मासेमारी बंद ठेवावी लागली आहे. त्यामुळे मच्छीमारांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले असून, गणेशोत्सवाच्या तोंडावर त्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे..मासेमारीला गेलेले मच्छीमारांना वाऱ्याचा त्रासगेल्या दोन दिवसांपासून समुद्रातील वादळी परिस्थितीमुळे सुमारे ५०० मासेमारी नौका सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हर्णै बंदरात येऊन थांबल्या होत्या. मात्र, रविवारी (ता. ३०) सकाळी वातावरणात काहीशी सुधारणा झाल्याने बहुतांश मच्छीमारांनी जोखीम पत्करून पुन्हा मासेमारीसाठी समुद्रात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज बंदरात अवघ्या सुमारे ५० नौका उभ्या असल्याचे चित्र होते. सकाळी मासेमारीकरीता गेलेल्या मच्छीमारांना अजूनपर्यंत काहीच मासळी मिळालेली नाही. आत समुद्रात वाऱ्याचे प्रमाण जास्त आहे. जर वातावरण बिघडले तर जवळच्या खाडीत आश्रय घेतील, अशी माहिती येथील मच्छीमारांनी दिली आहे..म्हाकूळ १७० ते २३६ रुपये, टायनी कोळंबी ७० ते ८० रुपये किलोसध्या हर्णै बंदरात टायनी कोळंबीची आवक तुलनेने काहीशी अधिक होत असून, म्हाकुळ मासळीचीही आवक सुरू आहे. म्हाकुळ मासळीचा दर वजनानुसार प्रतिकिलो १७० ते २३६ रुपये इतका असून, टायनी कोळंबीला प्रतिकिलो ७० ते ८० रुपये दर मिळत आहे.."मासेमारीचा हंगाम सुरू होऊन १५ दिवस झाले; मात्र बदलत्या हवामानामुळे आम्हाला केवळ तीन ते चार दिवसच समुद्रात जाऊन मासेमारी करता आली. वादळी वातावरणामुळे वारंवार नौका बंदरात आणाव्या लागत आहेत. गणेशोत्सव अगदी जवळ आला असून मासेमारीतून उत्पन्नच मिळत नसल्याने घरखर्च आणि सण कसा साजरा करायचा, असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. हवामान लवकर निवळून नियमित मासेमारी सुरू व्हावी, हीच अपेक्षा आहे."- अनंत चोगले, मच्छीमार"यंदा हंगाम सुरू झाल्यापासून अपेक्षेप्रमाणे मासळी मिळत नाही. त्यात वारंवार हवामान बदलत असल्याने बोटी समुद्रात पाठविणेही धोक्याचे झाले आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च वाढत असल्याने मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन मत्स्यदुष्काळ जाहीर करावा आणि मच्छीमारांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे."- मनोहर पावसे, मच्छीमार, हर्णै.Gold Rate Today: सलग 7व्या दिवशी सोन्याचा भाव घसरला! सोनं तब्बल 7,200 रुपयांनी स्वस्त! आता 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागतील इतके रुपये.२ सप्टेंबरपर्यंत वादळी वातावरण कायममच्छीमारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार साधारण २ सप्टेंबरपर्यंत वादळी वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे. अचानक होणाऱ्या हवामानातील बदलामुळे गेल्या १५ दिवसांत मच्छीमारांना केवळ तीन ते चार दिवसच प्रत्यक्ष मासेमारी करता आली आहे. मासळीचा चांगला हंगाम मानला जाणारा हा कालावधी हातातून निसटत असल्याने मच्छीमारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.गणेशोत्सवाच्या तोंडावर मंदीमुळे चिंताकाही दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेपला असताना घरखर्च, सणासुदीचा खर्च आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न मच्छीमारांपुढे उभा ठाकला आहे. वारंवार होणाऱ्या हवामानातील बदलामुळे मासेमारी व्यवसायाला फटका बसत असून, परिस्थिती लवकर सुधारावी, अशी अपेक्षा हर्णै परिसरातील मच्छीमार व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.