Pali News : पाली-खोपोली राज्य महामार्गावर दारू व बिअरच्या बाटल्यांचा खच; काचांमुळे वाहनांचे टायर पंक्चर, अपघाताचा मोठा धोका

पाली - पाली-खोपोली राज्य महामार्गावर आंबोले गावापासून ते थेट खुरवले पेट्रोल पंपाच्या पुढपर्यंत रस्त्यावर हजारो रिकाम्या दारू आणि बिअरच्या बाटल्या पडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महामार्गावर मोठ्या प्रमाणावर या बाटल्या फुटल्या असून, रस्त्याभर काचांचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे या मार्गावरून जाणाऱ्या अनेक वाहनांच्या टायरमध्ये काचा घुसून टायर पंक्चर झाले असून, अपघाताचा अत्यंत गंभीर धोका निर्माण झाला आहे..ही घटना सोमवारी (ता. 1) रात्रीच्या सुमारास घडली असावी. भंगार किंवा रिकाम्या बाटल्या वाहून नेणाऱ्या एखाद्या ओव्हरलोड ट्रक अथवा मालवाहू गाड्यातून या बाटल्या रस्त्यावर कोसळल्या असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. ट्रकचालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला असून, बाटल्या पडल्यानंतर संबंधित वाहन चालक तिथून पसार झाला असावा असे प्रवासी राहुल महाजन यांनी सांगितले..मंगळवारी (ता. २) सकाळपासूनच या महामार्गावर नेहमीप्रमाणे मोठी रहदारी सुरू झाली. मात्र, रस्त्यावर पसरलेल्या काचांमुळे वाहन चालकांना गाड्या चालवणे अत्यंत कठीण झाले. अनेक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे टायर पंक्चर झाल्याने प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले असून, त्यांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागला असे प्रवासी योगेश (विकी) भउड यांनी सांगितले. महामार्गावरील वाहतूक यामुळे संथ गतीने सुरू असून, प्रशासनाने तात्काळ हा रस्ता स्वच्छ करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि वाहन चालकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.