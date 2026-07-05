Amba River Flood: मुसळधार पावसाचा कहर! अंबा नदीला महापूर; वाकण-पाली मार्गावर अडकलेल्या २८ जणांची थरारक सुटका..

-अमित गवळे पाली: मुसळधार पावसामुळे येथील अंबा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. नदीला आलेल्या या भीषण पुरामुळे रविवारी (ता. 5) वाकण पाली राज्य महामार्गावर वाकण आणि वजरोली गावाजवळ मोठी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. येथील पुराच्या पाण्यात तब्बल 28 नागरिक अडकून पडले होते, ज्यांना रेस्क्यू टीमने अत्यंत शिताफीने सुखरूप बाहेर काढले..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...या बचावकार्याबाबत माहिती देताना रेस्क्यू टीमचे सदस्य सागर दहिंबेकर यांनी सांगितले की, वजरोली गावाजवळ अंबा नदीच्या किनारी काही बंगल्यांचे बांधकाम सुरू आहे. नदीचे पाणी अचानक वाढल्यामुळे या बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी वीस मजूर आणि नागरिक अडकून पडले होते. .दुसरीकडे, वाकण नाक्याजवळ असलेल्या एका हॉटेलमध्ये आठ जण पुराच्या पाण्यात वेढले गेले होते. पाण्याचा वेढा इतका वेगाने वाढला की, स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी या सर्वांना हॉटेलच्या छतावर आसरा घ्यावा लागला होता.. या घटनेची माहिती मिळताच सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्था आणि रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पुराच्या पाण्याचा प्रवाह अत्यंत वेगवान असतानाही टीमच्या सदस्यांनी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावून बचावकार्य सुरू केले. .Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हॉटेलच्या छतावरील ८ जणांना आणि बंगल्याच्या कामावरील २० जणांना, अशा एकूण २८ नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. सर्वांना सुखरूप ठिकाणी हलवण्यात आले असून, या यशस्वी मोहिमेमुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. स्थानिक नागरिकांनी रेस्क्यू टीमच्या धाडसाचे मोठे कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.