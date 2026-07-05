Raigad News: मुसळधार पावसाचा कहर! पालीजवळ धोंडसे गावात मोठी दरड कोसळली; वीज खांब पडल्याने पाणीपुरवठा ठप्प

-अमित गवळे पाली: मुसळधार पावसामुळे रविवारी (ता. 5) सुधागड तालुक्यातील धोंडसे गाव ते स्मशानभूमी रस्त्यावर मोठी दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. या दरड कोसळण्याच्या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जिवितहानी झालेली नाही, अशी माहिती पाली पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांनी दिली..जोरदार पावसाने धोंडसे गावाजवळील टेकडीवरून माती आणि दगडांचा मोठा ढिगारा थेट रस्त्यावर येऊन पडला. दरड कोसळल्याने रस्त्यावर असलेला विजेचा खांबही कोसळला आहे. विजेचा खांब कोसळल्यामुळे गावातील पाणीपुरवठा यंत्रणा बंद पडली असून पिण्याच्या पाण्याची मोठी गैरसोय निर्माण झाली आहे..या दरड कोसळलेल्या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सध्या धोंडसे गावचे सरपंच आणि पोलीस पाटील घटनास्थळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. रस्ता मोकळा करण्यासाठी आणि पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.