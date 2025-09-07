कोकण

Sindhudurg Railway : सिंधुदुर्गात रेल्वे स्थानके तुडुंब, परतीचा प्रवास; वाहतूकीचे वेळापत्रक कोलमडले, चाकरमान्यांचे हाल

Transport Disruption Konkan : गाड्यांना चार ते पाच तास उशीर होत असल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. खासगी बसची तिकिटे कडाडल्याने प्रवास अधिकच कष्टदायक ठरत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Konkan Railway Problems : गणेशोत्सवानंतर परतीच्या प्रवासाला लागलेल्या चाकरमान्यांनी सिंधुदुर्गातील रेल्वे स्थानके तुडुंब भरली आहेत. गाड्यांना चार ते पाच तास उशीर होत असल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. खासगी बसची तिकिटे कडाडल्याने प्रवास अधिकच कष्टदायक ठरत आहे.

स्थानकांवर प्रवाशांना बसण्यासाठी जागा नाही. पावसामुळे गाडीत चढण्या-उतरण्याचा त्रास होत आहे. प्रतीक्षागृहांमध्ये गर्दीचा त्रास जाणवत असून, ‘सुपरफास्ट’ गाड्यांना प्राधान्य दिल्याने जादा गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. कणकवली स्थानकावर सावंतवाडी–एलटीटी जादा गाडी रात्री ११ ऐवजी पहाटे २ वाजता सुटली. तर मंगळूर–सीएसटीएम सुपरफास्ट एक्‍स्‍प्रेस पहाटे ५ वाजता स्थानकात दाखल झाली. नियमित गाड्या १ ते २ तास, तर जादा गाड्या ५ ते ६ तास उशिराने धावत आहेत.

