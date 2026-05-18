Sindhudurg Tourism: सिंधुदुर्ग सागरी पर्यटनासाठी ऐतिहासिक पाऊल!समुद्रात उतरणार पर्यटनाचा ‘गुलदार’; निवती येथे साकारणार पाण्याखालील संग्रहालय..

मालवण : महाराष्ट्र सागरी मंडळ (मुंबई) आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने सिंधुदुर्गच्या सागरी पर्यटनाला जागतिक स्तरावर नेणारा एक ऐतिहासिक प्रकल्प आकारास येत आहे. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून चर्चेत असलेले भारतीय नौदलातून निवृत्त झालेले 'ईएक्स आयएनएस गुलदार' हे भव्य जहाज पाण्याखालील संग्रहालयात रूपांतरीत होण्यासाठी सज्ज झाले आहे. आज हे जहाज विजयदुर्ग बंदरातून 'टग' बोटीच्या साहाय्याने निवती लाईट हाऊसच्या दिशेने रवाना करण्यात आले. 'गुलदार' जहाजाचे इंजिन पूर्णपणे काढून घेण्यात आले असून सुरक्षितपणे टोईंग करत ते निवती येथे आणले जात आहे. उद्या (ता. १८) निवती लाईट हाऊस परिसरातील नियोजित ठिकाणी हे जहाज पर्यटनासाठी समुद्राच्या पाण्यात खाली सोडले जाईल. समुद्राच्या तळाशी जहाज स्थिरावल्यानंतर आगामी काळात येथे एक अद्भुत सागरी परिसंस्था तयार होईल. याचा पर्यटनाला आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. यात समुद्राच्या तळाशी असणारे हे जहाज पाहण्यासाठी देश-विदेशातील स्कूबा डायव्हर्स आणि स्नॉर्कलर्सना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 'शिप रेक डायव्हिंग'चा हा भारतातील एक दुर्मिळ आणि थरारक अनुभव ठरू शकतो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पाण्याखाली स्थिरावल्यावर काही काळामध्ये 'गुलदार' जहाजाच्या सांगाड्यावर हळूहळू शेवाळ आणि प्रवाळ वाढतील. यामुळे विविध प्रजातींच्या माशांना राहण्यासाठी आणि प्रजननासाठी एक सुरक्षित जागा मिळेल. परिणामी, परिसरातील मत्स्यउत्पादन वाढण्यास मदत होईल. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्गातील हॉटेल, होमस्टे, बोट व्यावसायिक, स्कूबा गाईड्स आणि ट्रॅव्हल एजंट यांच्या व्यवसायात प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील सिंधुदुर्ग-मालवणचे किल्ले, तारकर्लीचे समुद्रकिनारे आणि आता निवतीच्या समुद्रात विसावणारे 'आयएनएस गुलदार' हे समीकरण सिंधुदुर्गाला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर एका वेगळ्याच उंचीवर घेऊन जाऊ शकते.