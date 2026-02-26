Sindhudurg News: ऐतिहासिक निर्णय! सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २५ गावं इको सेन्सिटिव्ह, अंतिम अधिसूचना जारी..

बांदा: सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील तब्बल २५ गावांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक असा निर्णय जाहीर झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने या गावांना ‘इको सेन्सिटिव्ह एरिया’ म्हणून घोषित करणारी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या खाणकाम प्रकल्पांना, तसेच लाल श्रेणीतील प्रदूषणकारी उद्योगांना अधिकृतपणे आळा बसणार आहे. वन शक्ती संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णयानुसार ही प्रक्रिया झाली आहे..Ratnagiri News: रत्नागिरी जिल्ह्यात काँक्रिटचे जंगल ‘दुप्पट’; पर्यावरणाला धोक्याची घंटा, पाच वर्षांत शहरीकरण वेगात, ‘आयफॉरेस्ट’चा अहवाल!.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. केंद्र सरकारने मंगळवारी अंतिम अधिसूचना काढत या प्रक्रियेला शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेला पर्यावरण संरक्षणाचा लढा यशस्वी ठरल्याचे मानले जात आहे. २०१० पासून ‘वनशक्ती’ या पर्यावरणवादी संस्थेच्या माध्यमातून स्टॅलिन दयानंद यांनी या भागातील खाणकाम व पर्यावरणीय हानीविरोधात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध संघटनांच्या सहकार्याने हा प्रश्न न्यायालयात नेण्यात आला. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारला ही अधिसूचना जारी करावी लागली..अधिसूचनेनुसार संबंधित २५ गावांमध्ये पर्यावरणाला घातक प्रकल्प किंवा कृत्यांबाबत कडक निर्बंध राहणार आहेत. यात नवीन खाणकाम प्रकल्पांना पूर्ण बंदी, लाल श्रेणीतील (उच्च प्रदूषणकारी) उद्योगांना मनाई, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड किंवा वनसंपदेचे नुकसान करणारे प्रकल्प, पर्यावरणीय संतुलन बिघडवणाऱ्या व्यावसायिक उपक्रमांवर निर्बंध आदीचा समावेश आहे. तथापि, पारंपरिक शेती, बागायती, लघुउद्योग आणि स्थानिक गरजांशी निगडित विकासकामांना आवश्यक अटींसह परवानगी दिली जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जैवविविधता, डोंगररांगा, नद्या आणि घनदाट जंगल यांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील पर्यावरणीय हानी टाळण्यास मदत होणार असून, स्थानिक ग्रामस्थांच्या आरोग्य आणि उपजीविकेचे संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात असून, कोकणातील पर्यावरण संवर्धनाच्या चळवळीला यामुळे नवे बळ मिळणार आहे..सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील या गावांचा समावेशसावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील केसरी, फणसवडे, उडेली, दाभील-नेवली, सरमळे, ओटवणे, घारपी, असनिये, फुकेरी, तांबोळी, कोनशी, भालावल, भेकुर्ली, कुंभवडे, खडपडे, तळकट, झोळबे, कोलझर, शिरवल, कुंब्रल, पणतुर्ली, उगाडे, भिकेकोनाळ, कळणे आणि पडवे माजगाव या गावांचा इको सेन्सिटिव्ह एरियामध्ये समावेश करण्यात आला आहे..Konkan Tourism: पावसच्या खाडीत बोट सफारीतून कांदळवन पर्यटन; महिला गटाला रोजगार, पर्यटकांचा प्रतिसाद!.राज्यस्तरीय समिती स्थापन होणारया निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील, तर उपवनसंरक्षक सचिव म्हणून काम पाहतील. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून वर्षाच्या आत ही समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. समिती वेळोवेळी बैठका घेऊन परिसरातील प्रकल्पांचे परीक्षण करेल आणि नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.