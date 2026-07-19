Historic Farmer Relief: ऐतिहासिक कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी दक्षिण रायगड भाजप किसान मोर्चा अध्यक्ष सुजित बारसकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार

पाली : राज्य शासनाने शेतकरी बांधवांसाठी जाहीर केलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या आणि ४८ हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या वीज बिल थकबाकी माफीच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे दक्षिण रायगड भाजप किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुजित बारसकर यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जाहीर आभार अभिनंदन केले असून जिल्ह्यातील समस्त शेतकरी वर्गाच्या वतीने त्यांचे विशेष आभार मानले आहेत. .भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली किसान मोर्चाने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले असून शासनाचा हा निर्णय बळीराजाला मोठा दिलासा देणारा ठरला असल्याचे बारसकर यांनी सांगितले. या संदर्भात सुजित बारसकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील बळीराजा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने विविध संकटांचा सामना करत आहे. कधी ऐन हंगामात येणारा अवकाळी पाऊस, कधी दुष्काळ तर कधी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत होते. त्यातच शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला होता. या सर्व बाबींची संवेदनशीलतेने दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकरी कुटुंबांना नवीन उमेद देणारा ठरेल..या निर्णयासोबतच सरकारने साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या कृषिपंपांचे वीज बिल आधीच माफ केले होते, मात्र जुनी थकबाकी शिल्लक असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणी मिळण्यात अडचणी येत होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी ४८ हजार कोटी रुपयांची ही जुनी थकबाकी देखील पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा आणि थकबाकीचा मोठा भार हलका झाला असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती मिळणार आहे. सिंचन प्रकल्प, कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून हे सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. शेतकरी समृद्ध झाला तरच राज्य प्रगती करेल या विचाराने घेतलेले हे निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद आहेत, असे नमूद करत बारसकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे पुनश्च आभार मानले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.