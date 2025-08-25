कोकण

Pali News : भंते संघकीर्ती महाथेरो यांच्या स्मृती स्थळास श्रीलंकेतील बौद्ध भंतेंची ऐतिहासिक भेट

Buddhist History : रायगड जिल्ह्यातील झाप, पाली येथील भंते संघकीर्ती महाथेरो यांच्या स्मृती स्थळाला श्रीलंकेतील भिक्कू संघाची ऐतिहासिक भेट बुद्ध व आंबेडकरी विचारांचे दर्शन.
अमित गवळे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : रायगड जिल्ह्यातील प्रथम बौद्ध भिक्कू, भंते संघकीर्ती महाथेरो यांच्या मुळ गावी उत्कर्षनगर, झाप पाली, ता. सुधागड येथील स्मृती स्मारकास शनिवारी (ता. 23) श्रीलंकेतील बौद्ध भंतेंनी ऐतिहासिक भेट दिली. भन्ते आनंद महाथेरो (श्रीलंका), भन्ते अनिरुद्ध थेरो (श्रीलंका), भन्ते आधीचित्तो (कर्जत) व भन्ते आर्यधम्म (श्रामनेर) यांनी ऐतिहासिक भेट दिली.

