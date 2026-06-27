कोकण

Raigad Shivrajyabhishek celebration: रायगडावर तिथीनुसार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन उत्साहात; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत गडावर शिवमय वातावरण

रायगडावर तिथीनुसार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन ढोल-ताशांच्या गजरात, वैदिक मंत्रोच्चार, पालखी सोहळा, शाही शोभायात्रा आणि शिवप्रेमींच्या घोषणांनी शिवमय वातावरणात उत्साहात साजरा
353rd Shivrajyabhishek Day celebration held at Raigad Fort with Eknath Shinde

353rd Shivrajyabhishek Day celebration held at Raigad Fort with Eknath Shinde

Sakal

सुनील पाटकर
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महाड : रायगडाच्या कड्याकपारीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष दुमदुमला. तुतारींची ललकारी आणि ढोलताशांच्या गजरात राजसदर दणाणले. विविध धार्मिक विधी, पूजापाठ, वेद-मंत्रघोषाने मंगलमय झालेल्या रायगडावरील वातावरणात रायगडावर आज तिथीनुसार 353 वा शिवराज्याभिषेक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

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