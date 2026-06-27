Raigad Shivrajyabhishek celebration: रायगडावर तिथीनुसार ३५३ वा शिवराज्याभिषेक दिन उत्साहात; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत गडावर शिवमय वातावरण

महाड : रायगडाच्या कड्याकपारीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष दुमदुमला. तुतारींची ललकारी आणि ढोलताशांच्या गजरात राजसदर दणाणले. विविध धार्मिक विधी, पूजापाठ, वेद-मंत्रघोषाने मंगलमय झालेल्या रायगडावरील वातावरणात रायगडावर आज तिथीनुसार 353 वा शिवराज्याभिषेक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला..या कार्यक्रमाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री भरत गोगावले, ग्रामविकास व पंचायत राज राज्यमंत्री योगेश कदम, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पोलीस अधीक्षक आचल दलाल, शिवराज्याभिषेक दिनोत्सव सेवा समितीचे अध्यक्ष सुनील पवार, कोकण कडा मित्र मंडळ रायगडचे अध्यक्ष रोहित पवार व इतर उपस्थित होते..सकाळी ध्वजपूजन झाल्यावर पालखी प्रस्थान करण्यात आले. यानंतर नगारखान्यासमोरील ठिकाणी भव्य ध्वजारोहण करण्यात आले. व राजसदरेवर शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्याचा मुख्य कार्यक्रम पार पडला. सोहळ्याच्या प्रारंभी रायगड पोलीस दलाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांना शासकीय मानवंदना देण्यात आली. वैदिक मंत्रोच्चारांच्या वातावरणात पालखी सोहळा राजसदरेवर दाखल झाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री भरत गोगावले व योगेश कदम तसेच इतर मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीवर अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर ढोल-ताशांचा गजर, पोवाडे, लोकनृत्ये, युद्धकला सादरीकरणे, शिवप्रेमी पथकांचे आकर्षक कार्यक्रम आणि 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' च्या घोषणांनी संपूर्ण रायगड परिसर शिवमय झाला होता..यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज स्वतःला राज्याचे मालक न समजता रयतेचे सेवक मानायचे हा त्यांचा मोठेपणा होता. जनतेच्या कल्याणाचे खरे नवे पर्व शिवराज्याभिषेकापासून सुरू झाले. ज्या लोकशाहीचे मोडवे आपण सर्व गातो त्याचा पहिला धडा शिवराज्याभिषेक दिनाने दिला. आपण जो मोकळा श्वास घेतो त्याचे सर्व श्रेय शिवराज्याभिषेकाला जात असल्याचे अभिमानाने सांगितले. रायगडावरील पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गुरुत्वाकर्षण आधारित पाणीपुरवठा योजनेस तातडीने मान्यता देण्यात येईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महिलांच्या सन्मानाचा घालून दिलेला आदर्श शासनाच्या धोरणांत प्रतिबिंबित होत असून, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.शासकीय तिजोरीवर पहिला अधिकार अन्नदाता बळीराजाचाच आहे त्यामुळे सरकार शेतकऱ्याला कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही असा शब्दही त्यांनी यावेळी दिला..स्वागताध्यक्ष मंत्री भरत गोगावले यांनी रायगड किल्ला व पायथ्याशी असलेल्या वास्तूंचे जतन तसेच पाचाड येथे उभारली जाणारी शिवसृष्टी, जिल्हा परिषदेचे पडझड झालेले विश्रामगृह व इतर सोयी सुविधांसाठी आगामी काळात बैठकीत प्रकल्पांना मान्यता देऊन निधीत वाढ करावी अशी मागणी यावेळी केली. यानंतर प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये शाही शोभायात्रा काढण्यात आली. यानंतर महाप्रसाद व गडस्वच्छता याने कार्यक्रमाची सांगता झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.