Mahad Chavdaar Tale: इतिहास जागा झाला! चवदार तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन, ऐतिहासिक लढ्याच्या साक्षीदारांना पाहण्यासाठी गर्दी..

महाड : पाण्याच्या निमित्ताने समतेचा मूलभूत हक्क मिळवून देण्यासाठी चवदार तळ्यावर संघर्ष झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गाळ या ठिकाणी सत्याग्रह करून समतेचा संदेश दिला. या तळ्याच्या जलशुद्धीकरणासाठी काढण्याचे काम सुरू झाले असून, तळ्यातील ११ विहिरींचा ठेवा पुन्हा दिसू लागला आहे. या ऐतिहासिक तळ्याचे अंतरंग पाहण्यासाठी अनेक जण गर्दी करीत आहेत...समाजातील अस्पृशतेचे जोखड झुगारून समता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० मार्च १९२७ला चवदार तळे येथे सत्याग्रह केला. त्यामुळे हे ठिकाण लाखो नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ऐतिहासिक स्थळ ठरले. २०२१ जुलैला महाडमध्ये महापूर आला. त्या वेळी या तळ्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ आणि कचराही शिरला. तो काढण्यासाठी पालिकेने तळ्यातील संपूर्ण पाणीउपसा करून ते स्वच्छ केले. त्या वेळीही तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन झाले..पूर्वी तळ्याचा वापर संपूर्ण महाड शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्यात येत होता. शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा एकमेव स्रोत हे तळे होते. हे पाणी उन्हाळ्यात आटून जात असे. अशा वेळी तळ्यामध्ये डबरे (खड्डे) खोदून पाणी काढण्यात येत होते. अशा प्रकारचे १४ डबरे तळ्यात तयार झालेले आहेत. त्यांना १४ विहिरी म्हटले जाते. नव्या पिढीला चवदार तळ्यामध्ये दडलेल्या ११ विहिरींचे दर्शन झाले. समाजमाध्यमांवर या विहिरींची छायाचित्रे प्रसारित झाल्यानंतर या तळ्याचा लौकिक पुन्हा जगात पोहोचला..ऐतिहासिक चवदार तळ्यातील पाणी शुद्धीकरणाकरिता पाणीउपसा पूर्ण झाला असून, गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. या तलावातील ११ विहिरींमधील गाळ काढला आहे.- धनंजय कोळेकर, मुख्याधिकारी, महाड नगर परिषद.