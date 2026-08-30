Ichalkaranji Textile Industry: १५ हजार एअरजेट लूम आठवड्यातून एकदा २४ तास बंद; वस्त्रोद्योगातील मंदीचा जबर आर्थिक फटका कमी करण्यासाठी असोसिएशनचा निर्णय

इचलकरंजी: वस्त्रोद्योगातील मंदीचा जबर आर्थिक फटका बसत असल्यामुळे शहर व परिसरातील सुमारे १५ हजार एअरजेट लुम आठवड्यातून एकदा २४ तास बंद ठेवण्यात येणार आहेत. दर सोमवारी सकाळी आठ ते मंगळवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत एअरजेट लूमचे ३६० युनिट बंद राहणार आहेत. यामागे कापड उत्पादन घटविण्याचा उद्देश असून, यामुळे कापडाला मागणी व दर येईल, अशी आशा आहे. या परिस्थीतीत सुधारणा न झाल्यास पुढील काळात बंद ठेवण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याबाबत एअरजेट लूम ओनर्स असोसिएशन विचार करीत आहे..शहरात अत्याधुनिक यंत्रमागांची संख्या वाढत चालली आहे. यामध्ये सर्वाधिक संख्या एअरजेट लूमची आहे. ही संख्या सुमारे १५ हजारांच्या आसपास आहे. एअरजेट लूमवर दररोज सर्व प्रकरचे ६० लाख मीटर कापड उत्पादन केले जाते. यामध्ये काही युनिटमध्ये स्वतः कापडाचे उत्पादन केले जाते, तर बऱ्याच युनिटमध्ये मजुरी बेसवर काम केले जाते..Gokul Election Power Struggle: ‘गोकुळ’मध्ये आता सत्तासंघर्ष अटळ; हरकतीचा निर्णयही आव्हानाच्या तयारीत; न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरूच राहणार.अमेरिका- इराण युद्धापूर्वी साधारणपणे चांगली मजुरी मिळत होती. मात्र, युद्धानंतर मजुरीत मोठी कपात झाली आहे. तसेच कापडाची मागणी थांबली आहे. त्यामुळे २४ एअरजेट लूम असलेल्या युनिटला दरमहा साधारणपणे पाच लाखांच्या पुढे आर्थिक फटका बसत आहे. नवीन युनिटला तुलनेने जास्त आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे..या पार्श्वभूमीवर एअरजेट लूम ओनर्स असोसिएशनने नुकसान कमी करण्यासाठी आठवड्यातून एकदा २४ तास युनिट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून कापड उत्पादनात घट होणार असून, त्यामुळे कापडाला मागणी व दर येईल, अशी आशा आहे. तसेच खर्चातही मोठी कपात होणा आहे. दोन वर्पांपूर्वी अशाच प्रकारे असोसिएशनचे निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मजुरीत वाढ होण्याबरोबरच कापडाचा दर वधारला होता. .कापडाला मागणी व दर येईपर्यंत आठवड्यातून २४ तास बंद राहणार आहे. त्यानंतरही फारसा सकारात्मक परिणाम न झाल्यास बंदचा कालावधी वाढविण्याचाही विचार सुरू असल्याचे असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..मुंबई हायकोर्टाने FDA ला 'अतिरेक' केल्याबद्दल झापलं! ‘सिप्ला फार्मा’चा परवाना रद्द करण्याचा आदेश घेतला मागे ."वस्त्रोद्योगातील मंदीमुळे एअरजेट लुमधारकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे कापड उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय असोसिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आठवड्यातून एकदा २४ तास एअरजेट लूम असलेले युनिट बंद राहणार आहेत."- राजगोंडा पाटील, अध्यक्ष, एअरजेट लूम ओनर्स असोसिएशन-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.