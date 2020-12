सिंधुदुर्गात दोन कारवायांमध्ये १२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

बांदा (सिंधुदुर्ग) : येथील पोलिसांनी दोन बेकायदा दारू वाहतुकीत १२ लाख २७ हजार ९२४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल काल (ता. १) रात्री जप्त केला. दोन कारवायांत तीन लाख ७७ हजार ९२४ रुपयांची गोवा बनावटीची दारू जप्त केली आहे. पहिल्या कारवाईत गोव्यातून मुंबईच्या दिशेने जाणाराa आयशर टेम्पो (एमएच ४३ बीजी ३९१०) तपासणीसाठी बांदा सटमटवाडी येथे थांबविण्यात आला. यावेळी टेम्पोत ६८ हजार ३२४ रुपयांची गोवा बनावटीची दारू लपवून ठेवलेली आढळून आली.

दारूसह ७ लाख रुपयांचा टेम्पो, असा एकूण सात लाख ६८ हजार ३२४ रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला. बेकायदा दारू वाहतूक प्रकरणी विजयकुमार नागेंद्र राय (वय ४४, रा. उत्तरप्रदेश) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल वटकर, बांदा पोलीस बंड्या पाटील, राजाराम कापसे, जिल्हा मुख्यालयातील अंमलदार पावसकर, खांडेकर यांनी केली. हेही वाचा - भाजपच्या किमान शंभर जणांची नावं आम्ही देऊ शकतो, ईडीने फक्त त्यांची चौकशी करावी - दुसऱ्या कारवाईत तीन लाख नऊ हजार ६०० रुपयांच्या दारुसह दीड लाख रुपयांचा टेम्पो (एमएच ०७ पी २६४७) असा एकूण चार लाख ५९ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. बेकायदा दारु वाहतुक प्रकरणी संतोष नारायण कुडतरकर (वय ३५, रा. माणगाव मळावाडी) व दिलीप राजन धुरी (वय २७, रा. माणगाव बेतवाडी) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई पोलीस कॉन्स्टेबल विठोबा सावंत यांनी केली. अधिक तपास बांदा पोलिस करीत आहेत. संपादन - स्नेहल कदम

