Pali News : सुधागडात चक्क मेंढ्यांच्या झुंजीवर अवैध सट्टा; टायगर गोट फार्मवर पोलिसांची धाड, काही सट्टेबाज व आयोजक अटकेत

पाली - सुधागड तालुक्यातील गोंदाव गावातील टायगर गोट फार्म या ठिकाणी शेकडो लोकांसमोर चालू असलेल्या मेढ्यांच्या झुंजीवरून सट्टा-जुगारावर रविवारी (ता. 21) पोलिसांनी छापा टाकून एक कोटीहून अधिक रकमेचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. तसेच काही जणांना अटक करण्यात आली आहे..स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार पाली पोलिसांनी ही कारवाई केली. पोलीस उपनिरीक्षक प्रसाद मधुकर पाटील यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.धाडीतून पोलिसांनी झुंजीसाठी आणलेले 4 मेंढे, रोख रक्कम 10 लाख 37 हजार रुपये, तब्बल 1.27 कोटींची किंमत असलेली वाहने, दुचाकी, चारचाकी व इतर साहित्य, मोबाईल फोन व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे अशा प्रकारे एकूण 1.37 कोटींपेक्षा अधिक किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..या प्रकरणी शेख मोहम्मद शोएब, मोहम्मद अमान खान, आर्यन जाधव, सरफराज शेख, शेख फराज, अनुज जगताप, अजरुद्दीन मंसी, समीर सय्यद आदींसह अनेकांना अटक झाली असून काही आरोपी फरार आहेत. पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे.या प्रकरणी प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्याबाबतचा कायदा 1960 कलम 11(1) (M)(N) तसेच महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियम 1887 कलम 4, 5, 12 (ब)(क) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..या धाडीत पाली पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, दिपक भोई, पीएसआय श्री. सरगर, तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.या धाडसी कारवाईनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. ग्रामीण भागात मेढ्यांच्या झुंजीच्या नावाखाली चालणारा सट्टा किती मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे याचे हे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक एस.एम. निकम करीत आहेत..जनतेला आवाहनप्राण्यांचा वापर करुन त्यांना क्रुरतेने वागवुन अर्थीक फायद्याकरीता प्राण्यांच्या झुंजीकरीता / मारामारीकरीता प्रवृत्त करुन त्यांची जबरदस्तीने झुंजी लावुन त्यावर पैसे लावणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. असे कृत्य करणा-यांवर कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल..तसेच आपले आजुबाजुचे परीसरात कोणी अशा प्रकारचे कृत्य करीत असल्याची माहीती मिळुन आल्यास अगर दिसून आल्यास मा. पोलीस अधीक्षक साो रायगड अलिबाग नियंत्रण कक्ष, हेल्प लाईन डायल ११२, पाली पोलीस ठाणे संपर्क क्रमांक ०२१४२-२४२२२३ वर संपर्क साधून तात्काळ माहीती कळवावी असे आवाहन जनसंपर्क अधिकारी पोलीस अधिक्षक कार्यालय, रायगड-अलिबाग यांच्या मार्फत करण्यात आले आहे..