कोकण

Pali News : सुधागडात चक्क मेंढ्यांच्या झुंजीवर अवैध सट्टा; टायगर गोट फार्मवर पोलिसांची धाड, काही सट्टेबाज व आयोजक अटकेत

सुधागड तालुक्यातील गोंदाव गावातील टायगर गोट फार्म या ठिकाणी शेकडो लोकांसमोर चालू असलेल्या मेढ्यांच्या झुंजीवरून सट्टा-जुगारावर पोलिसांनी टाकला छापा.
Sheep fight in sudhagad

Sheep fight in sudhagad

sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली - सुधागड तालुक्यातील गोंदाव गावातील टायगर गोट फार्म या ठिकाणी शेकडो लोकांसमोर चालू असलेल्या मेढ्यांच्या झुंजीवरून सट्टा-जुगारावर रविवारी (ता. 21) पोलिसांनी छापा टाकून एक कोटीहून अधिक रकमेचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. तसेच काही जणांना अटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Competition
Betting
raid
pali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com