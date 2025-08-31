कोकण

Maharashtra Rain Update : हवामान विभागाच्या अंदाजात पावसाचा जोर राहणार, समुद्रात वादळी स्थिती कायम

IMD Forecast : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेले काही दिवस मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे. आजही सकाळपासूनच मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. वैभववाडी, कणकवली तालुक्यांत पावसाचा जोर सर्वाधिक होता.
Maharashtra Rain Update
Maharashtra Rain Updateesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Sindhudurg Rain : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे करूळ घाटात आज सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली. दगडमातीचा मोठा भराव रस्त्यावर आला. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. महामार्ग प्राधिकरणने जेसीबीच्या साहाय्याने दरड हटवून अर्ध्या तासानंतर वाहतूक सुरळीत केली. जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून, अनेक नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. समुद्रातदेखील वादळी स्थिती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
rain
IMD
Weather
Monsoon
Konkan
rain damage crops
Weather Department
weather forcast
maharashtra rain
maharashtra rain update
AGRO KOKAN
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update
Weather Alerts India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com