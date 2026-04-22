Raigad Pali News: शेतकऱ्यांनी जमीन दान करून उघडला विकासाचा मार्ग; सोसायटी आदिवासीवाडीत २० लाखांचा पक्का रस्ता

पाली : पाली नगरपंचायत अंतर्गत असलेल्या सोसायटी आदिवासीवाडी** येथील नागरिकांचा अनेक वर्षांचा रस्त्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. नगरसेविका जुईली ठोंबरे व भाजप सुधागड तालुका अध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या दुर्गम भागात आता २० लाख रुपये निधीतून काँक्रीटचा पक्का रस्ता साकारत असून, वाडीतील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.फोटो ओळ, पाली, काँक्रीटचा पक्का रस्ता होतांना सोबत आदिवासी ग्रामस्थ व मान्यवर. (छायाचित्र, अमित गवळे).निवडणुकीत दिलेला शब्द आणि जनतेने टाकलेला विश्वास" या दोन्ही गोष्टींची पूर्तता करण्यात आली आहे. सोसायटी आदिवासीवाडी येथे यापूर्वी साधा पायमार्गही उपलब्ध नव्हता. विशेषतः पावसाळ्यात येथील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असत. एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास तिला झोळीत घालून मुख्य रस्त्यापर्यंत न्यावे लागायचे. ही बिकट परिस्थिती पाहून ठोंबरे यांनी हा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचा विडा उचलला होता. पक्का रस्ता करण्यासाठी जागा उपलब्ध नव्हती, मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांनी संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवत प्रत्येकी ५-५ फूट जागा रस्त्यासाठी दान केली. या सहकार्यामुळे सुरुवातीला ५ लाख रुपये खर्चून माती भराव व खडीकरण करण्यात आले. आता याच ठिकाणी २० लाख रुपयांच्या निधीतून डांबरीकरणाचा पक्का रस्ता तयार होत आहे. या विकासकामात पाली नगराध्यक्ष, सर्व नगरसेवक, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे..सोसायटी आदिवासीवाडीतील माता-भगिनी आणि आजारी व्यक्तींना झोळीतून प्रवास करताना पाहणे अत्यंत क्लेशदायक होते. आम्ही निवडणुकीत जो शब्द दिला होता, तो आज पूर्ण होताना पाहून मनाला मोठे समाधान वाटत आहे. हा रस्ता येथील आदिवासी बांधवांच्या प्रगतीचा मार्ग आहे. विकासाच्या या प्रक्रियेत जागा देणाऱ्या दानशूर शेतकऱ्यांचे आणि सहकार्य करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे मी आभार मानतो. लोकांचा विश्वास हीच आमची खरी ताकद आहे आणि ती आम्ही सदैव जपू.श्रीकांत ठोंबरे, अध्यक्ष, भाजप सुधागड तालुका अध्यक्ष.