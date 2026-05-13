Scuba Diving World Record: सागराच्या पोटात फडकला ‘तिरंगा’; जागतिक विक्रमाची नोंद, मालवणच्या सुपुत्राचे नेतृत्व, तारकर्लीच्या समुद्रात गिरवले धडे!

मालवण : भारताने अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील स्वराज्य द्वीप परिसरात पाण्याखाली भव्य तिरंगा फडकवत दोन 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' प्रस्थापित केली. स्कूबा डायव्हिंगच्या मदतीने राबविलेल्या या मोहिमेचे नेतृत्व सिंधुदुर्गचे सुपुत्र ऋतुज संदीप देऊलकर यांनी केले. या उपक्रमाचे आयोजन अंदमान, आयलंड टुरिझम या संस्थेने गेल्या आठवड्यात दोन मे रोजी केले होते. यामध्ये नेव्ही हायव्हस आणि पोलिस मरिन फोर्स यांनीही सक्रिय सहभाग नोंदविला. तब्बल २२२ प्रशिक्षित युवकांच्या पथकाने ही मोहीम फत्ते केली. भारताच्या साहसी पर्यटन क्षेत्राला जागतिक व्यासपीठावर नवी ओळख मिळवून देणाऱ्या या मोहिमेत पहिला विक्रम म्हणजे जगातील सर्वांत मोठा पाण्याखालील राष्ट्रध्वज हा ठरला..तब्बल ६० बाय ४० मीटर आकाराचा तिरंगा प्रशिक्षित डायव्हर्सच्या मदतीने समुद्राच्या अथांग गाभाऱ्यात फडकविण्यात आला. मोहिमेच्या दुसऱ्या दिवशी १४ डायव्हर्सनी समुद्राच्या तळाशी २२.३ मीटर उंच मानवी रचना तयार केली. अत्यंत कठीण परिस्थितीत ही रचना तब्बल तीन मिनिटे स्थिर ठेवण्यात आली. या कामगिरीची नोंद गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली आहे. या दोन्ही विक्रमांमुळे स्कूबा डायव्हिंग आणि सागरी पर्यटन क्षेत्रात भारताचे नाव जागतिक स्तरावर उंचावले आहे..तारकर्लीच्या समुद्रात गिरवले धडेमोहिमेचे नेतृत्व करणारे ऋतुज यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मालवणमध्येच झाले. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात मालवण-तारकर्ली येथील स्कूबा डायव्हिंग क्षेत्रातून केली. अनेक वर्षे तारकर्लीच्या समुद्रात त्यांनी साहसी पर्यटनाचे कौशल्य आत्मसात केले. सध्या ते अंदमान येथील डायव्हर्स अंदमान इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा उपयोग मोहिमेत झाला. त्यांच्या या कार्याचा विशेष गौरवही करण्यात आला आहे.