Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग

Jaigad Chiplun Satara Expressway : कोकणची किनारपट्टी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधील अंतर ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जयगड-चिपळूण-सातारा हरितक्षेत्र द्रुतगती महामार्गासाठी सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे मुंबई-गोवा आणि गुहागर-विजापूर महामार्गानंतर आता जयगड-चिपळूण-सातारा हरितक्षेत्र द्रुतगती हा तिसरा महामार्ग चिपळूणमधून जाणार आहे. चिपळूण लॉजिस्टिक हब बनण्याची ही मोठी संधी निर्माण झाली आहे..रत्नागिरी आणि सातारा या दोन जिल्ह्यांना जोडणार मार्ग आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून सुरु होणारा मार्ग खाडीलगतच्या डोंगराळ भागातून गुहागरमधून चिपळूण तालुक्यात येणार आहे. संगमेश्वर आणि गुहागर तालुक्याच्या मध्य भागातील डोंगराळ भागातून तसेच चिपळूण शहराच्या जवळून जाईल. चिपळूणनंतर हा महामार्ग सह्याद्रीचा घाटमाथा (कुंभार्ली घाट किंवा प्रस्तावित बोगद्याद्वारे) ओलांडून सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातून पुढे जाईल. हा प्रकल्प सध्या प्राथमिक स्तरावर असून, सविस्तर प्रकल्प आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर या महामार्गाचा अंतिम नकाशा आणि नेमकी गावे स्पष्ट होतील..गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग हा आधीच गुहागर, चिपळूण, पाटण आणि कराडमार्गे विजापूरकडे जातो. नवीन जयगड-चिपळूण-सातारा द्रुतगती महामार्ग देखील याच कॉरिडोअरला समांतर किंवा आधुनिक पद्धतीने बोगदे तयार करून विकसित केला जात आहे. त्यामुळे हा नवीन द्रुतगती मार्ग चिपळूण शहराच्या बाह्यभागात गुहागर-विजापूर मार्गाशी जोडला जाईल, जेणेकरून बंदराकडून येणारी जड वाहतूक थेट विजापूर किंवा साताऱ्याच्या दिशेने वळवता येईल. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग हा चिपळूण शहरातून जातो. प्रस्तावित जयगड-सातारा द्रुतगती मार्ग चिपळूण परिसरामध्ये (प्रस्तावित उड्डाणपूल किंवा इंटरचेंजद्वारे) मुंबई-गोवा महामार्गाला छेदून पुढे साताऱ्याकडे मार्गस्थ होईल..Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर! 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश; तुमचे नाव 'या' पोर्टलवर करा चेक.भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी आता ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या मार्गामुळे चिपळूण शहर आणि परिसराच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. चिपळूण लॉजिस्टिक हब बनण्याची ही वेळ आहे. महामार्गाचा प्रस्ताव केवळ नवीन रस्ता उभारण्यापुरता मर्यादित नाही. कोकणातील बंदर, औद्योगिक विकास, पर्यटन, शेती, वाहतूक आणि रिअल इस्टेट या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. जयगड बंदराला पश्चिम महाराष्ट्राशी थेट जोडणारा हा मार्ग चिपळूणला कोकणातील सर्वात महत्त्वाच्या वाहतूक केंद्रांपैकी एक बनवू शकतो..रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधीनवीन महामार्गामुळे जयगडहून चिपळूणमार्गे सातारा आणि पुढे पुणे, कोल्हापूर तसेच दक्षिण महाराष्ट्रात मालवाहतूक जलद होईल. त्यामुळे वाहतूकखर्च आणि वेळ दोन्ही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या विशेषतः लोटे, खेर्डी, खडपोली एमआयडीसी, मंडणगडमधून येणारे बॉक्साईट आणि जयगड बंदरातून येणारी जड मालवाहतूक संथ गतीने चालते. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या हरितक्षेत्र द्रुतगती महामार्गाची संकल्पना मांडली आहे. हा महामार्ग साताऱ्याजवळ मुंबई-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाशी थेट जोडला जाईल..Satara MIDC Land Acquisition Project : खंडाळा, निगडी-वर्णेत नवी एमआयडीसी; साताऱ्यात उद्योगांसाठी हजारो एकर जागा होणार उपलब्ध; संपादन अंतिम टप्प्यात.जयगड बंदराशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळाल्यामुळे सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे या पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींमधील कारखान्यांना कच्चा माल आयात करणे आणि तयार पक्का माल परदेशात निर्यात करणे कमालीचे सोपे होईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर, दूध आणि भाजीपाला तसेच कोकणातील हापूस आंबा व प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ काही तासांत योग्य बाजारपेठेत पोहोचू शकतील. याशिवाय, प्रवासाच्या कमी वेळामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील पर्यटन व्यवसायाला मोठी गती मिळेल. स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील..लहान-मोठ्या उद्योगांनाही चालनाभविष्यात जयगड बंदर, सातारा, कराड, सांगली, कोल्हापूर आणि पुढे कर्नाटकला जोडणाऱ्या वाहतुकीचा केंद्रबिंदू म्हणून चिपळूणची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरेल. जयगड बंदरावर आयात-निर्यात वाढत असताना मालवाहतूक जलद गतीने पश्चिम महाराष्ट्रात पोहोचवण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, ट्रान्स्पोर्ट हब, लॉजिस्टिक पार्क, इंधन पंप, हॉटेल्स, व्यावसायिक संकुले आणि सेवा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर विकसित होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी चिपळूण सोयीचे ठरेल. या महामार्गामुळे औद्योगिक व व्यावसायिक शहराची नवी ओळख मिळू शकते. यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित लहान-मोठ्या उद्योगांनाही चालना मिळेल..महामार्गामुळे काय बदल होईल?नवीन महामार्गामुळे सातारा, कराड, सांगली, कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटक कमी वेळात थेट कोकणात पोहोचू शकतील. त्यामुळे वीकेंड पर्यटन वाढेल. धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल. समुद्रकिनारी पर्यटन वाढेल. रिसॉर्ट, होमस्टे आणि हॉटेल व्यवसायाला मोठी संधी मिळेल. स्थानिक हस्तकला आणि खाद्य व्यवसायाला बाजारपेठ मिळेल. पर्यटन क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती वाढेल..पावसाळ्यातील गैरसोय कमी होईल का?पावसाळ्यातील गैरसोय पूर्णपणे कमी होणार नाही. मात्र, हरितक्षेत्र द्रुतगती महामार्ग आधुनिक अभियांत्रिकी तत्त्वांनुसार उभारला गेल्यास योग्य जलनिःस्सारण, मजबूत पूल, सुरक्षित उतार, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाय आणि अधिक सक्षम रचना यामुळे पावसाळ्यातील प्रवास आजच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित आणि जलद होऊ शकतो. त्यामुळे पावसाळ्यात पर्यटनाचा कालावधी वाढण्यास मदत होईल..Gram Panchayat Corruption : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! 95 हजारांची लाच मागणारी महिला ग्रामविकास अधिकारी अन् लिपिकावर गुन्हा दाखल, गुंडेवाडी ग्रामपंचायतीत खळबळ.जागांचे मूल्य वाढणार२०२० नंतर चारपदरी महामार्गाचे काम, कोकणातील वाढती गुंतवणूक आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊन जमीन खरेदीचा कल वाढू लागला. आज चिपळूण शहरातील व्यवसायिक जागांचे दर सर्वाधिक आहेत. शहरालगतच्या निवासी भूखंडांचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, प्रस्तावित महामार्गाच्या प्रभावक्षेत्रातील अनेक गावांमध्ये जमीन व्यवहार वाढल्याचे स्थानिक बाजारपेठेत दिसून येते. बाजारातील व्यवहारांचा कल लक्षात घेतल्यास शहरातील व्यावसायिक भूखंडांचे दर आधीच उच्च पातळीवर आहेत. शहरालगतच्या निवासी भूखंडांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. प्रस्तावित महामार्गालगतच्या गावांतील कृषी आणि बिगरशेती जमिनींना मोठी मागणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे..जयगड-चिपळूण-सातारा हरितक्षेत्र द्रुतगती महामार्ग झाला तर त्याचे स्वागत आहे. मात्र, स्थानिकांच्या मागण्यांचा विचार व्हायला हवा. प्रामुख्याने चिपळूणमधून जाणारी वाहने ट्रॅफिकमध्ये न अडकता एका रस्त्यावरून दुसऱ्या रस्त्यावर जाण्यासाठी सुलभ जाळे निर्माण व्हावे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी जोडरस्ते तयार करावे. स्थानिक गावांसाठी सेवा रस्ते तयार करावे. पादचारी व अवजड वाहतुकीसाठी सुरक्षित मार्ग तयार करावा. तसेच पर्यावरणीय परिणामांचा सविस्तर अभ्यास करावा.-जीवन तेरगावकर, चिपळूण.चिपळूणमधील घाऊक बाजारपेठ, बांधकाम साहित्य, कृषी उत्पादनांचा व्यापार आणि किरकोळ व्यवसाय यांना पश्चिम महाराष्ट्रातील बाजारपेठेशी अधिक वेगवान संपर्क मिळेल. कोकणातील आंबा, काजू, फणस, मसाले आणि मत्स्यउत्पादने कमी वेळेत अंतर्गत महाराष्ट्रात पोहोचवता येतील. नवीन महामार्ग शहराला बायपास स्वरूपात जोडला गेला तर जड वाहने थेट महामार्गावरून वळवता येऊ शकतील. त्यामुळे चिपळूण शहरातील वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि अपघातांची शक्यता कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, यासाठी योग्य नियोजन आणि सेवा रस्त्यांची उभारणी आवश्यक आहे.-मिलिंद कापडी, चिपळूण.रत्नागिरी ते पुणे मार्गे जाण्यासाठी सहा ते सात तास लागतात. जवळचा कोणताही मार्ग नाही. सध्याचे घाट रस्ते हे वळणा-वळणाचे आणि धोकादायक आहेत. त्यामुळे ९८ किलोमीटरचा नवीन महामार्ग झाल्यास रत्नागिरी ते पुणे कनेक्टिव्हिटी वाढेल. जयगड बंदरावरील आर्थिक उलाढाल वाढेल. मध्यभागी असलेल्या चिपळूणचे महत्त्व वाढेल. ज्या देशाची दळणवळणाची सुविधा चांगली असते. त्याच देशाची प्रगती लवकर होते. त्यामुळे जयगड-चिपळूण-सातारा मार्ग झाल्यास तो पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणच्या प्रगतीचा मार्ग असेल.-वैशाली नारकर, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग मुंबई.असा असेल महामार्गमहामार्गाची लांबा - सुमारे ९८ किलोमीटरयेणारा खर्च - अंदाजे ९६०० कोटीसह्याद्रीच्या दुर्गम आणि डोंगराळ भागातून जाणारा महामार्गसुरुवातीच्या टप्प्यात प्रगत ‘४-पदरी’ स्वरूपाचाभविष्यासाठी ‘८-पदरी’मार्गाचे नियोजनसंपूर्ण मार्गावर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरबोगदे आणि उंच उड्डाणपूल बांधले जातील.वाहनांना ताशी १०० ते १२० कि.मी.चा वेगडोंगररांगांमधील प्रवास सुरक्षित आणि गतिमानमहामार्गाची रचना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असणार.चिपळूणवरील वाहतुकीचा ताणचिपळूण शहरातून दररोज हजारो लहान-मोठी वाहने प्रवास करतात. मुंबई–गोवा महामार्गावरील वाहने, स्थानिक वाहतूक, औद्योगिक वाहनांची ये-जा, एसटी बस, पर्यटकांची वाहने आणि बाजारपेठेतील स्थानिक रहदारी या सर्वांचा भार शहरावर पडतो. विशेषतः बहादूरशेख नाका, कामथे, बाजारपेठ परिसर, वाशिष्ठी नदीवरील पूल आणि शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये वारंवार वाहतूककोंडी निर्माण होते. जयगड–चिपळूण–सातारा महामार्ग सुरू झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातून येणारी मोठी मालवाहतूक आणि जयगडकडे जाणारी जड वाहने शहरात न येता पर्यायी मार्गाने प्रवास करू शकतील. यामुळे शहरातील जड वाहनांची संख्या कमी होईल. वाहतूककोंडीचे प्रमाण घटेल. प्रवासाचा वेळ कमी होईल. इंधनाची बचत होईल. प्रदूषणात घट होईल. अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील ताण कमी होईल. महामार्गामुळे चिपळूण शहराचे नियोजन अधिक परिणामकारकपणे करता येईल. व्यापारी वाहतूक आणि स्थानिक वाहतूक यांचे विभाजन शहराला फायदेशीर ठरेल..पर्यटनाला मोठी गतीचिपळूण हे कोकणातील महत्त्वाचे पर्यटन केंद्र आहे. येथून परशुराम मंदिर, गोवळकोट किल्ला, वाशिष्ठी नदी, सावतसडा धबधबा, गुहागर समुद्रकिनारा, वेळणेश्वर, हेदवी, जयगड किल्ला, गणपतीपुळे, दापोली परिसर, कोयना अभयारण्याकडे जाणारे मार्ग असे अनेक पर्यटनस्थळे जवळ आहेत. कोकणात सह्याद्री घाटमाथ्यावरून येणाऱ्या पर्यटकांना कोकणातील पर्यटन ठिकाणापर्यंत पोहाकचण्याचे अंतर कमी होईल. सातारा आणि पुणे भागातील पर्यटकांना कोकणात पोहोचणे अधिक सोपे झाल्यास चिपळूण हे नैसर्गिक प्रवेशद्वार म्हणून अधिक महत्त्वाचे ठरेल. हॉटेल, होमस्टे, रेस्टॉरंट आणि पर्यटन सेवाक्षेत्राला याचा थेट लाभ होऊ शकतो..सल्लागार नेमण्याची निविदा प्रक्रियाहा प्रकल्प आता कागदावरून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने सरकला आहे. राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणने या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आणि त्याची आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची अधिकृत निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. सल्लागाराची नियुक्ती झाल्यानंतर रस्त्यांचे अचूक रेखांकन, आवश्यक असणारे बोगदे, उड्डाणपूल आणि जमीन भूसंपादनाचा आराखडा निश्चित केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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