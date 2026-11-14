Jellyfish in Anjarle Sea Beach : आंजर्ले समुद्रकिनारी जेलीफिशचा वावर वाढला; समुद्रात अंघोळ करताना १४ वर्षीय मुलीला स्पर्श, त्वचेवर खाज, जळजळ

दापोली - दिवाळीच्या सुट्ट्यांचा आनंद लुटण्यासाठी दापोली तालुक्यात पर्यटकांची गर्दी वाढत असतानाच आंजर्ले समुद्रकिनारी जेलीफिशचा वावर वाढल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समुद्रात अंघोळीसाठी उतरलेल्या सातारा येथील श्रेया गोरे (वय-१४) या मुलीला जेलीफिशचा स्पर्श झाल्याने त्वचेवर तीव्र खाज आणि जळजळ होण्याचा त्रास झाला. तिला तातडीने आंजर्ले प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करून उपचार करण्यात आले..दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे दापोली तालुक्यातील आंजर्ले, मुरुड, कर्दे, लाडघर आदी समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची मोठी रेलचेल सुरू आहे. समुद्राच्या पाण्यात अंघोळ करणे आणि जलक्रीडांचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची विशेष पसंती दिसून येत आहे. मात्र, आंजर्ले किनाऱ्यावर जेलीफिशचा वावर वाढल्याने समुद्रात उतरणाऱ्या पर्यटकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे..जेलीफिशच्या संपर्कात आल्यास त्वचेवर खाज, जळजळ, पुरळ, लालसरपणा आणि वेदना जाणवू शकतात. काही वेळा हृदयाचे ठोके वाढणे, अतिप्रमाणात घाम येणे, थंडी वाजणे तसेच शरीराचे तापमान वाढणे अशी लक्षणेही दिसू शकतात. त्यामुळे अशा त्रासाकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने वैद्यकीय मदत घेणे आवश्यक आहे..दरम्यान, समुद्रात जेलीफिश दिसल्यास त्याला स्पर्श करू नये तसेच त्यापासून सुरक्षित अंतर राखावे. जेलीफिशचा संपर्क झाल्यास त्वरित जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आंजर्ले येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पंकेश राठोड आणि डॉ. श्रीराज राऊत यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.