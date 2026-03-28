Kankavli Firing Case : कणकवलीत गोळ्या झाडून बांधकाम व्यावसायिकाचा खून, अवघ्या २१ वर्षीय तरूणाने केला खून; खुनाचे नेमकं कारण काय?

Kankavli Builder Killed : कणकवली शहरातील बांधकाम व्यावसायिक सुशांत जनार्दन दळवी (वय ३८, रा. कनकनगर, कणकवली) यांचा त्यांच्याकडेच कामाला असलेला मुकादम अमर सत्यवान कदम (वय २१, सध्या रा. बोर्डवे, मूळ रा. ओरोस) याने खून केल्याची बाब प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाली आहे. या घटनेत आणखी दोघांचा सहभाग असून त्यांचा शोध पोलिस घेत आहेत. हा प्रकार आज सकाळी उघड झाला..शहरातील गणेशनगर आणि गडनदी यांमधील निर्जन आणि जंगलमय भागात सकाळी सहाच्या सुमारास काही परप्रांतीय कामगारांना मृतदेह आढळला. या कामगारांनी याची माहिती त्यांचे ठेकेदार जावेद शेख यांना दिली. शेख यांनी घटनास्थळावर जाऊन पाहणी केली असता, हा मृतदेह सुशांत यांचा असल्याचे त्यांनी ओळखले आणि त्याबाबतची माहिती कणकवली पोलिसांना दिली.पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता, सुशांत यांच्या डोक्यात गावठी पिस्तूल किंवा कट्ट्याने गोळी घालून खून केल्याचे निदर्शनास आले. ज्या ठिकाणी खून करण्यात आला, त्यापासून तीस फूट लांब मृतदेह ओढत आणून टाकला होता. मृत दळवी यांच्या पायातील एक चप्पल लगतच्या झाडीत, तर दुसरी चप्पल एका झाडाच्या फांदीत असल्याचे दिसून आले. त्यांच्या पँटच्या खिशामध्ये स्मार्टफोन आणि एक साधा की-पॅडचा फोन होता. या फोनवरील इनकमिंग आणि आउटगोइंग कॉलवरून स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने तातडीने तपास सुरू केला..यात दुपारी एकच्या सुमारास सुशांत यांच्याकडे मुकादम म्हणून कामाला असलेल्या अमर सत्यवान कदम याला कणकवली परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले. याखेरीज अन्य दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आले; मात्र, पोलिसांनी या प्रकरणी एकाच आरोपीला ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली. ताब्यात घेतलेल्या अमरकडे सुशांत यांच्या खुनाबाबत चौकशी केली असता, सुरुवातीला त्याने संदिग्ध उत्तरे दिली; मात्र पोलिसांनी खाक्या दाखवताच आपणच सुशांत यांच्या डोक्यात गोळी घालून त्यांचा खून केल्याची कबुली दिली.काल (ता. २६) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास सुशांत यांच्या दुचाकीवरून सुशांत आणि अमर हे कनकनगर येथून दीड किलोमीटरवर असलेल्या मुडेश्वर मैदानसमोरील गणेशनगर भागात शिकारीसाठी गेले होते. कणकवली नळयोजनेच्या मुख्य टाकीपासून काही अंतरावर गडनदी बंधाऱ्याकडे जाणाऱ्या वाटेवर सुशांत यांच्या डोक्यात गोळी घालून खून करण्यात आला. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह ओढून दुसऱ्या ठिकाणी टाकून अमर आणि त्याचे दोन साथीदार तेथून पसार झाले. दरम्यान, सायंकाळी उशिरा अमर कदम याने लपवून ठेवलेले पिस्तूल पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे; मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती देण्यास पोलिसांनी नकार दिला..सुशांत दळवी खून प्रकरणातील सर्व संशयितांना ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. विविध अंगांनी पोलिसांची पथके घटनेचा तपास करत आहेत. सद्यस्थितीत अमर याने खून केल्याची कबुली दिली आहे; मात्र, त्याने हा खून प्रॉपर्टी वाद, पैशासाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी केला आहे का, याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. दळवी यांचा खून करण्यासाठी पिस्तूल वापरले की शिकारीची बंदूक वापरली, हे देखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दळवी यांचा मृतदेह कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात पाठविला आहे. येथील अहवालानंतर त्यांच्या डोक्यात किती गोळ्या आहेत, गोळ्यांचा आकार किती आहे, यावरून कोणती बंदूक वापरण्यात आली, हे स्पष्ट होणार आहे..दरम्यान, सकाळी साडेदहा वाजता सुशांत यांचा मृतदेह विच्छेदनासाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात आणला. यावेळी बांधकाम ठेकेदार तसेच विविध क्षेत्रांतील त्यांचे सहकारी उपस्थित होते. सुशांत यांचे मूळ गाव कळसुली गावडेवाडी येथे आहे, तर ते कनकनगर येथे राहत होते. दळवी यांच्या मागे पत्नी, भाऊ, आई असा परिवार आहे.दरम्यान, गणेशनगर भागात मृतदेह आढळल्याचे समजताच कणकवलीचे पोलिस निरीक्षक तेजस नलवडे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले होते. त्यानंतर काही वेळातच स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलिस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, कणकवलीच्या पोलिस उपनिरीक्षक वृषाली बर्गे, पवन कांबळे, महेश शेडगे, हवालदार मंगेश बावदाणे, मिलिंद देसाई, कॉन्स्टेबल सागर जाधव, पांडुरंग कलंतरे आदींनीही घटनास्थळी धाव घेतली होती..खऱ्या गुन्हेगाराला शोधासुशांत यांच्या खून प्रकरणात कणकवली पोलिसांनी आतापर्यंत तिघांना ताब्यात घेतले आहे, तर दळवी याच्याकडे मुकादम असलेल्या अमर कदम याने दळवी यांचा खून केल्याची प्राथमिक माहिती आहे; परंतु या तपासावर ग्रामस्थांचा विश्वास नाही. पोलिसांनी खऱ्या गुन्हेगाराला शोधून काढावे, अशी मागणी कळसुली ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे केली. सुशांत यांचा खून अमर एकटा करू शकत नाही, अन्य साथीदार असू शकतात, त्यामुळे या प्रकरणाचा कसून तपास व्हावा.या प्रकरणातले दोषी सुटतील आणि तिसऱ्यालाच अडकवले जाईल, अशी ही भीती ग्रामस्थांना वाटत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील खरा गुन्हेगार शोधून काढावा, अशी मागणी केली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य शीतल दळवी, जिल्हा परिषद माजी सदस्या सुगंधा दळवी, माजी सरपंच अतुल दळवी, नंदू परब, सुदेश वारंग, रवी दळवी, सुशील सावंत, प्रणिक शेटे आदी उपस्थित होते.