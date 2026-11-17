कणकवली : येथील पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला पोलिस ठाण्यातच मारहाण केल्याचा, तसेच महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय गणवेशाची कॉलर पकडून धक्काबुक्की केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. निशिगंधा दत्ताराम बागवे (वय अंदाजे ३०, रा. फातिमानगर, पुणे) असे संबंधित महिलेचे नाव (Kankavli police station assault incident) आहे. मद्यधुंद अवस्थेत कणकवली बाजारपेठेत आरडाओरड व शिवीगाळ करून सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घातल्याप्रकरणी तसेच पोलिसांच्या शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तिच्याविरुद्ध येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिस कॉन्स्टेबल स्वप्नील ठोंबरे यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीत म्हटले आहे की, रविवारी (ता. १५) ठोंबरे यांची येथील पोलिस ठाण्यात डायल ११२ ड्युटी होती. रात्री ८.५३, ८.५४ आणि ९.०३ वाजता डायल ११२ प्रणालीवर संबंधित महिलेबाबत तीन तक्रारींचे कॉल प्राप्त झाले. बाजारपेठेत एक महिला दारू पिऊन त्रास देत असून आरडाओरड करीत असल्याचे कळवून मदतीची मागणी केली होती..त्यानुसार श्री. ठोंबरे आणि ठाणे अंमलदारांचे मदतनीस पोलिस हेड कॉन्स्टेबल पांडुरंग पांढरे यांनी ठाणे अंमलदार पोलिस हेड कॉन्स्टेबल मिलिंद देसाई यांना माहिती दिली. त्यानंतर रात्री ९.१० वाजण्याच्या सुमारास येथील बाजारपेठेतील पेट्रोलपंपाजवळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता संबंधित महिला रस्त्यावर मोठमोठ्याने आरडाओरड करीत होती. नागरिकांना शिवीगाळ करून सार्वजनिक ठिकाणी असभ्य वर्तन करीत असल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमली होती..Dr. Sharayu Asolkar Passes Away : गायीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात कार दुभाजकावर आदळली; ज्येष्ठ कवयित्री डॉ. शरयू आसोलकर जागीच ठार, साहित्यविश्वावर शोककळा.दरम्यान, कणकवली पोलिस ठाण्यातून महिला पोलिस कॉन्स्टेबल कविता सावंत, रेश्मा कांबळे, स्नेहल बरगे यांच्यासह पोलिस कॉन्स्टेबल पांडुरंग कळंत्रे, सागर जाधव आणि श्रीकांत कुंभार घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, संबंधित महिला कोणाचेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती. महिला पोलिस रेश्मा कांबळे आणि स्नेहल बरगे यांनी तिला शांत राहण्यास सांगितले असता, तिने दोघींनाही अश्लील शिवीगाळ केली. तसेच त्यांच्या शासकीय गणवेशाला हात घालून धक्काबुक्की केल्याचा आरोप फिर्यादीत केला आहे. या प्रकाराची माहिती कणकवली पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश पवार यांना देण्यात आली. तेही घटनास्थळी दाखल झाले. महिला पोलिसांच्या मदतीने तिला येथील पोलिस ठाण्यात आणले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.