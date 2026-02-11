कणकवली : पक्ष कोणताही असो, तालुक्यात राणेंचीच मक्तेदारी राहणार, हे आजवरच्या पाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांतून स्पष्ट झाले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत एक गण आणि एक गट वगळता ठाकरे शिवसेनेचीही ताकद तालुक्यात दिसलेली नाही. फार मोठ्या मताधिक्याने ठाकरे सेनेचे उमेदवार पराभूत झाले आहेत. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षालाही फारसा जनाधार या निवडणुकीत मिळाला नसल्याची बाब या निकालाने स्पष्ट केली..सिंधुदुर्गच्या राजकारणात खासदार नारायण राणे यांची १९९० मध्ये एंट्री झाली. त्यानंतर कणकवली तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राणे समर्थकांचीच ताकद राहिली आहे. २००५ मध्ये राणे काँग्रेसमध्ये गेले. त्यानंतरच्या सलग तीन जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये राणेंच्या समर्थकांनी एकतर्फी निवडणूक जिंकली. २०१९ मध्ये राणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर आताची जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूकदेखील राणेंच्या शिलेदारांनी एकतर्फी जिंकली आहे..Kankavli Elections : कणकवलीत ठाकरे सेनेची अग्निपरीक्षा; कसोटी निवडणुकीच्या सत्तास्थानेची .यंदाची निवडणूक भाजप आणि शिवसेना शिंदे पक्ष यांनी युती करून लढविली. यात तालुक्यातील आठ जागांपैकी दोन जागा शिंदे शिवसेनेला देण्यात आल्या होत्या. निकालामध्ये सहा जागांवर भाजप, एक शिंदे शिवसेना आणि एक जागा भाजपच्या बंडखोर उमेदवारांने जिंकली, तर पंचायत समितीच्या १६ जागांपैकी १४ भाजप आणि दोन जागांवर शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार विजयी ठरले आहेत. त्यामुळे कणकवली तालुक्यात भाजपला पक्षापुढे आव्हानच नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे..गतवर्षी विधानसभेची निवडणूक झाली होती. यात भाजपचे नीतेश राणे यांनी एक लाखांहून अधिक मते घेतली होती. तर ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवाराला ५० हजार मते होती. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकींत शिवेसना ठाकरे पक्षाला मिळालेल्या मतांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत पंचायत समितीच्या तळेरे गणामध्ये काँग्रेसचे उमेदवार प्रवीण वरुणकर यांनी भाजपचे राजेश जाधव यांना चांगली टक्कर दिली..Kolhapur ZP : शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा ‘नेम’ चुकला; काँग्रेसला उभारीने कार्यकर्त्यांना उत्साह.जाधव यांना १९६० तर वरुणकर यांना १०१२ मते मिळाली. खारेपाटण मतदारसंघात ठाकरे शिवसेनेला खाते उघडण्याची संधी होती. या मतदारसंघातून ठाकरे शिवसेनेकडून रफिक नाईक यांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला. यात शिवसेना शिंदे उमेदवाराच्या तोडीस तोड मते मिळविण्यात श्री. नाईक यशस्वी झाले. शिवसेनेच्या शिंदे यांना १५०३, नाईक यांना १३२७, तर ठाकरे सेनेचे रामचंद्र राऊत यांना अवघी २८९ मते मिळाली. .कळसुली गटामध्ये ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार प्राची आमडोसकर यांनी भाजप उमेदवाराशी कडवी लढत दिली. भाजपच्या दळवी यांना ४११८, तर ठाकरे शिवसेनेच्या आमडोसकर यांना ३०८६ एवढी मते मिळाली. ओसरगाव गणामध्येही ठाकरे सेनेच्या चंदना राणे यांनी भाजप उमेदवाराशी मोठी टक्कर दिली. .चंदना राणे यांना १६१०, तर भाजपच्या अक्षता राणे यांना १६९२ मते मिळाली. तालुक्यातील या चार लढतींचा अपवाद वगळता अन्य गट आणि गणांतील निवडणुका भाजप उमेदवारांनी प्रचंड मताधिक्यांनी जिंकल्या. नाटळ मतदारसंघात संदेश सावंत यांनी ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार उत्तम लोके यांचा ५ हजार १९३ अशा मताधिक्याने पराभव केला. यावरून राणेंच्या शिलेदारांची ग्रामीण भागात किती ताकद आहे, हे दिसून आले..राणेंच्या कुशल नेतृत्वामुळे विरोधकांचीही कोंडीजिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांत सर्वच गण आणि गटामध्ये ठाकरे शिवसेनेकडून उमेदवार उभे करण्यात आले होते; पण पालकमंत्री नीतेश राणे यांची ताकद पाहता अनेक उमेदवारांनी निवडणुकीआधीच माघार पत्करली. राणेंच्या राजकीय व्यूहरचनेमुळे पक्षातील विरोधकांचीही कोंडी झाली. अपवाद फक्त फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा राहिला. भाजपच्या मुशीत घडलेले राजन चिके यांनी राणेंच्या विरोधात जाऊन निवडणूक लढवली आणि जिंकली सुद्धा; मात्र अन्य कुठल्याही गट आणि गणामध्ये भाजपमधील नाराज बंड करू शकले नाहीत..संघटना बांधणीकडे नेत्यांचे दुर्लक्ष२०२४ मध्ये खासदारकीच्या निवडणुकीत तत्कालीन खासदार विनायक राऊत यांचा पराभव झाला. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक वाढीकडे नेतेमंडळींचे दुर्लक्ष झाले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेना जिल्हाप्रमुख आणि इतर वरिष्ठ मंडळी उमेदवारांच्या प्रचारालादेखील फिरकली नाहीत. बहुतांश कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. शिवसेनेचे नेते सतीश सावंत यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे आता कणकवली तालुक्यात तरी ठाकरे शिवसेनेला वालीच नसल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.