Kankavli Zilla Parishad Election Results : कणकवलीत शिंदेंच्या शिवसेनेचे वर्चस्व! रफिक नाईक ठरले 'टफ फायटर', पण विजय गुरुप्रसाद शिंदेंचाच; रामचंद्र राऊत तिसऱ्या क्रमांकावर

कणकवली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत कणकवली तालुक्यातील खारेपाटल गणातून शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार गुरुप्रसाद दीपक शिंदे यांनी १७९ मतांनी विजय (Kankavli Zilla Parishad Election Result 2026) मिळवला आहे. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार रामचंद्र राऊत आणि अपक्ष उमेदवार रफिक नाईक यांचा पराभव केला..या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार रफिक नाईक यांना १,३२७ मते मिळाली, तर ठाकरे शिवसेनेचे रामचंद्र राऊत यांना २८९ मते मिळाली. शिंदे शिवसेनेचे गुरुप्रसाद शिंदे यांनी आघाडी घेत अखेर निर्णायक विजय मिळवत खारेपाटल गणावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले..Sindhudurg ZP Results : माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्षांचा झेंडा; महायुतीच्या उमेदवारांना मोठा धक्का, जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणे बदलणार.तर, माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघातून धक्कादायक निकाल समोर आला आहे. या मतदारसंघातून शिवानी नाईक या अपक्ष उमेदवाराने जिल्हा परिषद सदस्यपदाची निवडणूक जिंकली आहे. तसेच माडखोल पंचायत समिती गणातून अवनी राऊळ, तर कलंबिस्त पंचायत समिती गणातून प्रथमेश सावंत हे दोन्ही अपक्ष उमेदवार विजयी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.