Kankavli Zilla Parishad Election Results : कणकवलीत शिंदेंच्या शिवसेनेचे वर्चस्व! रफिक नाईक ठरले 'टफ फायटर', पण विजय गुरुप्रसाद शिंदेंचाच; रामचंद्र राऊत तिसऱ्या क्रमांकावर

Kharepatal Gana Election Result in Kankavli Taluka : कणकवली तालुक्यातील खारेपाटल गणातून शिंदे शिवसेनेचे गुरुप्रसाद शिंदे १७९ मतांनी विजयी झाले. ठाकरे गट व अपक्ष उमेदवारांचा पराभव झाला.
शिवप्रसाद देसाई
कणकवली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत कणकवली तालुक्यातील खारेपाटल गणातून शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार गुरुप्रसाद दीपक शिंदे यांनी १७९ मतांनी विजय (Kankavli Zilla Parishad Election Result 2026) मिळवला आहे. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार रामचंद्र राऊत आणि अपक्ष उमेदवार रफिक नाईक यांचा पराभव केला.

