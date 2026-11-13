Raigad News: कर्जतमधील टोरंट प्रकल्पाला पालकमंत्र्यांचा पाठिंबा; ७० हजार झाडे तोडणार, ७५ हजार लावणार!

अलिबाग, (जि. रायगड) : राज्यातील वीजटंचाई कमी करण्यासाठी ‘टोरंट’सारखे मोठे ऊर्जा प्रकल्प उभारणे आवश्यक असल्याचे सांगत रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी कर्जत तालुक्यातील प्रस्तावित टोरंट प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शविला. प्रकल्पासाठी ७० हजार झाडे तोडावी लागली, तरी त्याच्या बदल्यात अन्य ठिकाणी ७५ हजार नवीन झाडे लावण्याची सरकारची तयारी असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिक तरुणांना देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आज पत्रकार परिषदेत गोगावले बोलत होते. रायगड जिल्ह्यात मुंबई-गोवा महामार्गासह विविध विकास प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत लाखो पूर्ण वाढ झालेल्या झाडांची तोड करण्यात आली..या झाडांच्या बदल्यात वृक्षलागवड करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात ही झाडे कुठे लावण्यात आली, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता गोगावले यांना तत्काळ माहिती देता आली नाही. याबाबत पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन ती सादर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...पर्यावरणासाठी सरकार प्रयत्नशीलटोरंट प्रकल्पासाठी जुनी झाडे तोडावी लागणार असली, तरी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे पालकमंत्री गोगावले म्हणाले. तोडण्यात येणाऱ्या झाडांपेक्षा अधिक झाडे अन्य ठिकाणी लावली जातील आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.