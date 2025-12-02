Ratnagiri Crime : खेडमध्ये धक्कादायक घरफोडी! ४.३२ लाखांचे सोनं-रोख पळविले; चोरट्यांनी कुलूप तोडत घराला टाकली लुट

खेड : तालुक्यातील शेल्डी-खालचीवाडी येथे घरफोडी करून चोरट्यांनी तब्बल ४ लाख ३२ हजार रुपये किमतीच्या सोन्याच्या दागिन्यांसह रोकड पळविली. ही घटना २० ते २७ नोव्हेंबरदरम्यान घडली आहे.. संतोष राजाराम आंब्रे (वय ५२) यांनी पोलिस ठाण्यात घरफोडीची नोंद २८ नोव्हेंबरला केली आहे. आंब्रे बाहेरगावी असताना चोरट्यांनी घराच्या दर्शनी दरवाजावरील पितळी कुलूप कोयत्यासारख्या कठीण हत्याराने तोडून घरात प्रवेश केला. .Pune Theft : कोथरूड, पाषाण परिसरात घरफोड्यांमध्ये १७ लाखांचा ऐवज लंपास.त्यानंतर बेडरूममधील लोखंडी कपाटाचा दरवाजा उचकटून त्यातील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम पळवली. चोरीला गेलेल्या वस्तूंमध्ये सोन्याचे ब्रेसलेट (२० ग्रॅम) १ लाख ६० हजार रुपये, सोन्याचा हार (२५ ग्रॅम) २ लाख रुपये, सोन्याची चेन ५ हजार ४०० रुपये, अंगठी २ हजार ७०० रुपये, .लेडीज अंगठी ६० हजार ५०० रुपये, सोन्याची नथ ५०० प्रत्येकी १ हजार ८०० रुपये, सोन्याची नथ (५ ग्रॅम) असा एकूण ४ लाख ३२ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरट्यांनी नेला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी खेड पोलिस अधिक तपास करत आहेत. .Solapur Crime: 'अक्कलकोट शहरात तीन लाखांची घरफोडी'; शिवाजीनगरात दोन कुलूप तोडून घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.