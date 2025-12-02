कोकण

Ratnagiri Crime : खेडमध्ये धक्कादायक घरफोडी! ४.३२ लाखांचे सोनं-रोख पळविले; चोरट्यांनी कुलूप तोडत घराला टाकली लुट

Khed Housebreaking Inciden : बेडरूममधील लोखंडी कपाटाचा दरवाजा उचकटून त्यातील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम पळवली. चोरट्यांनी तब्बल ४ लाख ३२ हजार रुपये किमतीचा गंडा मारला.
सकाळ वृत्तसेवा
खेड : तालुक्यातील शेल्डी-खालचीवाडी येथे घरफोडी करून चोरट्यांनी तब्बल ४ लाख ३२ हजार रुपये किमतीच्या सोन्याच्या दागिन्यांसह रोकड पळविली. ही घटना २०‌ ते २७ नोव्हेंबरदरम्यान घडली आहे.

