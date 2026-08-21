कोकण

Bamboo Pit Viper in Khed : खेडमध्ये दिसला जंगलातील अत्यंत विषारी 'बांबू पिट व्हायपर'; दंश झाल्यावर काय होते? लक्षणे अन् धोका जाणून घ्या

rare bamboo pit viper found in Khed Maharashtra : खेडच्या महात्मा फुले नगरात दुर्मिळ व विषारी बांबू पिट व्हायपर आढळला. वन्यजीव रक्षकांनी सुरक्षित रेस्क्यू करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडले.
bamboo pit viper snake rescue in Khed

bamboo pit viper snake rescue in Khed

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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खेड : खेड शहरातील महात्मा फुले नगर येथील वस्तीत ‘बांबू पिट व्हायपर’ म्हणजेच ‘चापर किंवा चापडा’ जातीचा अत्यंत विषारी आणि दुर्मिळ साप आढळून आला. स्थानिक रहिवाशांनी वेळीच प्रसंगावधान राखत वन्यजीव रक्षकांना माहिती दिल्याने या सापाला सुरक्षितपणे पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात यश (Rare Venomous Snake) आले. घनदाट जंगलात आढळणारा हा साप मानवीवस्तीत आढळल्याने सर्पमित्रांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

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