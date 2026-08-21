Bamboo Pit Viper in Khed : खेडमध्ये दिसला जंगलातील अत्यंत विषारी 'बांबू पिट व्हायपर'; दंश झाल्यावर काय होते? लक्षणे अन् धोका जाणून घ्या

खेड : खेड शहरातील महात्मा फुले नगर येथील वस्तीत ‘बांबू पिट व्हायपर’ म्हणजेच ‘चापर किंवा चापडा’ जातीचा अत्यंत विषारी आणि दुर्मिळ साप आढळून आला. स्थानिक रहिवाशांनी वेळीच प्रसंगावधान राखत वन्यजीव रक्षकांना माहिती दिल्याने या सापाला सुरक्षितपणे पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात यश (Rare Venomous Snake) आले. घनदाट जंगलात आढळणारा हा साप मानवीवस्तीत आढळल्याने सर्पमित्रांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे..महात्मा फुले नगर परिसरात काही नागरिकांना हा साप दृष्टीस पडला. सापाचा रंग आणि आकार पाहून तो धोकादायक असावा, याची जाणीव झाल्यावर त्यांनी तत्काळ वन्यजीव रक्षकांशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच वन्यजीव रक्षक सर्वेश पवार, रोहन खेडेकर, ओमकार चिखले आणि नगरसेवक यश खेडेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अत्यंत सावधगिरीने त्यांनी या विषारी सापाला कोणतीही इजा न पोहोचवता रेस्क्यू केले आणि नंतर त्याला सुरक्षितपणे जंगलात त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले..Raigad Albino Snake : हा साप 'बिनविषारी', पण दिसतो एकदम वेगळा! रायगडमध्ये सापडलेल्या 'अल्बिनो चंचु वाळा' सापाविषयी तुम्हाला 'हे' माहीत आहे का?.पावसाळ्याचे दिवस किंवा अन्नाच्या शोधात तो भरकटून आला असावा, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. नागरिकांनी परिसरात असा कोणताही अनोळखी किंवा विषारी साप आढळल्यास त्याला मारण्याचा प्रयत्न करू नये; त्याऐवजी तत्काळ सर्पमित्रांना किंवा वनविभागाला संपर्क साधावा, असे आवाहन वन्यजीव रक्षकांनी केले आहे..विष आणि धोकेचापडा हा विषारी साप आहे. याचे विष रक्तदोषी (Hemotoxic) असते, जे मानवी शरीरातील रक्ताभिसरण आणि ऊतींवर (tissues) परिणाम करते. हा साप सहसा शांत असतो आणि माणसाला पाहून स्वतःहून दूर जाण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु, त्याला त्रास दिल्यास किंवा अनवधानाने त्यावर पाय पडल्यास तो वेगाने दंश करतो.याच्या दंशामुळे प्रचंड वेदना होणे, सूज येणे आणि जखमेतून रक्तस्राव होणे अशी लक्षणे दिसतात. योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यास हा दंश धोकादायक ठरू शकतो..Indian Painted Frog : नांदेडमध्ये निसर्गाचा चमत्कार! दक्षिण भारतात आढळणारा 'हा' आकर्षक रंगाचा बेडूक थेट मराठवाड्यात कसा आला?.चापर निशाचर साप‘बांबू पिट व्हायपर’ (चापर) हा साप प्रामुख्याने घनदाट जंगले, बांबूची बेटे, दाट झुडपे आणि ओलसर भागात वास्तव्य करणे पसंत करतो. तो जमिनीवर कमी तर झुडपे आणि वेलींवर जास्त आढळतो. हा साप निशाचर, मुळात शांत असतो; मात्र, कोणी खूप जवळ गेल्यास किंवा त्याला अचानक स्पर्श झाल्यास तो अत्यंत वेगाने आणि चपळाईने दंश करू शकतो. या सापाचा दंश झाल्यास वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळणे अत्यंत गरजेचे असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.