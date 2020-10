खेड : तालुक्‍यातील 183 गावांपैकी 95 गावांमध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. 88 गावांना अद्यापही कोरोनाला आपल्या वेशीबाहेरच थांबविण्यात यश मिळाले आहे. तालुक्‍यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रानिहाय आकडेवारी मध्ये सर्वात कमी रुग्णांची संख्या वावे प्राथमिक केंद्रातील 17 गावांत दिसून येते. या केंद्रांतर्गत आतापर्यंत 31 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आले.



वावे केंद्रांतर्गत येणाऱ्या 17 गावांची लोकसंख्या 9, 385 असून यातील 0. 33 टक्के नागरिक कोरोना संक्रमित झाले आहेत. ग्रामीण भागात सर्वात जास्त रुग्ण लोटे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आढळून आलेत. या केंद्रांतर्गत 22 गाव असून आतापर्यंत 320 रुग्ण सापडले आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत 1.37 टक्के रुग्णांना संसर्ग झाल्याचे दिसून येते. आंबवली प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 32 गावांतून 165 रुग्ण आढळले आहेत. फुरुस आरोग्य केंद्राच्या कार्यकक्षेत 124 रुग्ण पॉझिटिव्ह सापडले आहेत तर शिव बु आरोग्य केंद्रातील 17 गावात 117 रुग्ण आढळले आहेत. तिसंगी आरोग्य केंद्रातील 18 गावात 106 बाधित रुग्ण आढळून आले तर तळे व कोरेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनुक्रमे 57 व 40 रुग्ण मिळाले. बाधित 95 गावांमध्येही कोरोनाचा शिरकाव हा दुसऱ्या शहरातून किंवा बाधित भागातून आलेल्या व्यक्तींमुळेच झाला आहे. आतापर्यंत आढळलेल्या 1,222 रुग्णांमध्ये 262 रुग्ण हे खेड शहर भागातील आहेत. तालुक्‍यातील ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात 0.65 टक्के रुग्ण संक्रमित झाले. आजही ग्रामीण भाग सुरक्षित मानला जात आहे. जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून ग्रामीण भागात सुरुवातीपासूनच कोरोनाचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेतली गेली आहे. तीस हजार चाकरमानी परतले लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात परजिल्ह्यातून जवळपास तीस हजारपेक्षा अधिक चाकरमानी तालुक्‍यात मूळ गावी परतले. अनेक गावांनी अशा लोकांना गावाबाहेर प्राथमिक शाळा, समाजमंदिर अशा ठिकाणी क्वॉरंटाईन केले. दक्षता शेवटपर्यंत ठेवल्याने ग्रामीण भागात मोठा प्रादुर्भाव झाला नाही. गणेशोत्सवात चाकरमानी 14 दिवस अगोदरच येऊन क्वॉरंटाईन झाल्यामुळे रुग्णसंख्या मर्यादित झाली.



दृष्टिक्षेपात - 183 गावांपैकी 95 गावांत कोरोना

- शहरातून किंवा बाधित भागातून आल्याने शिरकाव

- तीस हजारपेक्षा अधिक चाकरमानी तालुक्‍यात परतले संपादन - स्नेहल कदम

