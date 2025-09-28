कोकण

Pali News : सार्वजनिक मंडळाला आपले हक्काचे राहते घर केले दान; सुधागड तालुक्यातील भगवान खताळ यांचे वारस झोरे कुटुंबीयांनी जोपासली सामाजिक बांधिलकी

Khemwadi Village : खेमवाडी गावात खताळ कुटुंबीयांनी आपल्या वारसांचे घर दान करून गावासाठी सामाजिक उपक्रम राबवण्याची जागा निर्माण केली.
अमित गवळे : सकाळ वृत्तसेवा
पाली : या आधुनिक जगामध्ये प्रत्येक गोष्टीला किंमत आहे. एखादी वीट सुद्धा कोणी कोणाला फुकट देत नाही. मात्र सुधागड तालुक्यातील खेमवाडी येथील खताळ कुटुंबीयांच्या वारसांनी आपल्या पूर्वजांचे राहते घर येथील खेमजाई नवतरून मित्र मंडळ खेमवाडी या मंडळाला दान करत अनोख्या दातृत्वाचे दर्शन घडविले आहे. गावाकऱ्यांना आता विविध धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक व प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविण्यासाठी हक्काची जागा मिळाली आहे.

