Pali News : सार्वजनिक मंडळाला आपले हक्काचे राहते घर केले दान; सुधागड तालुक्यातील भगवान खताळ यांचे वारस झोरे कुटुंबीयांनी जोपासली सामाजिक बांधिलकी

पाली : या आधुनिक जगामध्ये प्रत्येक गोष्टीला किंमत आहे. एखादी वीट सुद्धा कोणी कोणाला फुकट देत नाही. मात्र सुधागड तालुक्यातील खेमवाडी येथील खताळ कुटुंबीयांच्या वारसांनी आपल्या पूर्वजांचे राहते घर येथील खेमजाई नवतरून मित्र मंडळ खेमवाडी या मंडळाला दान करत अनोख्या दातृत्वाचे दर्शन घडविले आहे. गावाकऱ्यांना आता विविध धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक व प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविण्यासाठी हक्काची जागा मिळाली आहे. .सुधागड तालुक्यातील खेमवाडी-ताडगाव या गावाला गेली अनेक वर्ष त्यांचे स्वतःचे असे समाजमंदिर नव्हते. आणि जे होते ते गावाच्या मानाने खूप लहान होते. त्यामुळे गावात काही कार्यक्रम किवा लोकांना एकत्र येण्यासाठी कोणतीच हक्काची जागा नव्हती. गावाच्या आजूबाजूला सर्व बाहेरील लोकांनी जागा विकत घेवून कुंपण टाकून फार्म हाउस तयार केले आहेत. त्यात हक्काची मोठी जागा उपलब्ध नसल्याने गावच्या तरुण मुलांना नवरात्र उस्तव, गावची पूजा तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम व बैठक घेण्यासाठी प्रचंड कसरत करावी लागत असे. .त्यामुळे खेमजाई नवतरून मित्र मंडळ खेमवाडी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनावर घेवून गावचे जेष्ठ व सगळ्यांचे आवडते व्यक्तीमत्व असणारे भगवान धोंडू खताळ व त्यांच्या पत्नी साखरी भगवान खाताळ यांच्या निधनानंतर गावच्या मध्यभागी असणारे त्यांचे रहाते घर हे समाजकार्यासाठी मंडळाला द्यावे अशी विनंती त्यांच्या वारसांना केली. .लागलीच त्यांचे कायदेशीर असणारे वारस सुरेश झिमा झोरे, आकाश हरिश्चंद्र झोरे, अविनाश हरिश्चंद्र झोरे, अक्षय हरिश्चंद्र झोरे व आदित्य हरिश्चंद्र झोरे यांनी त्यांच्या मालकी हक्कातील घर हे कोणताही स्वार्थ न ठेवता मोठ्या मनाने खेमजाई नवतरुण मित्र मंडळ, खेमवाडी या सार्वजनिक मंडळास सामाजिक बांधिलकी जपून बक्षीसपत्राद्वारे दान केले आहे. त्यांनी केलेल्या या समाजउपायोगी योगदानाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. त्यांनी समाजासाठी दाखविलेली ही उद्दात भूमिका सर्व तरुण पिढी साठी प्रेरणादायी अशीच आहे. त्यासाठी खेमजाई नवतरूण मित्र मंडळ व ग्रामस्थ खेमवाडी यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. .हे समाज उपयोगी काम पूर्ण व्हावे व खेमवाडी गावासाठी आपल्या हक्काची जागा मिळावी म्हणून खेमजाई नवतरून मित्र मंडळ चे अध्यक्ष कैलास खताळ, खजिनदार बाळासाहेब धायगुडे, सचिव मंगेश खताळ, उपसचिव भगवान झोरे, ग्रामपंचायत सदस्य. अनंत धायगुडे, उमेश खाताळ, व सर्व मंडळाचे सदस्य यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे.आजकालाच्या स्वार्थी जगात कोणी कोणाला पाणी सुद्धा फुकट देत नाही. परंतु अशाप्रकारे आपल्या पूर्वजांचे स्वतःच राहते घर हे समाजसेवेसाठी व सार्वजनिक कार्यक्रम करण्यासाठी उपयोगी पडत असेल तर त्याहून सुंदर गोष्ट आपण आपल्या पूर्वजांना देवूच शकत नाही. समाजातील तरुणांनी खरच या गोष्टींचा आदर्श घेवून काम केले पाहिजे. बाळासाहेब धायगुडे, खजिनदार, खेमजाई नवतरुण मित्र मंडळ- खेमवाडी व अध्यक्ष टिकेडिके परिसर विकास संघर्ष समिती ताडगाव..