Khopoli Bus Accident : बाजारपेठेत अर्धा किलोमीटर मृत्यूचा थरार! अनियंत्रित बसने अनेक वाहनांना उडवले; एका तरुणाचा करुण अंत!

खोपोली (रायगड) : रायगड जिल्ह्यातील खोपोली शहरातून एक अत्यंत भीषण आणि थरकाप उडवणारी अपघाताची घटना समोर आली आहे. खोपोलीतील गजबजलेल्या शिळफाटा बाजारपेठ परिसरात एका बेदरकार खाजगी बसने सुमारे अर्धा किलोमीटरपर्यंत अक्षरशः मृत्यूचा थरार घडवला. चालकाचे नियंत्रण सुटलेली ही बस समोर येईल त्या वाहनांना धडक देत पुढे धावत राहिली. या विचित्र आणि भीषण साखळी अपघातात अनेक दुचाकी, कार, जीप आणि रिक्षांचा चक्काचूर झाला असून ६ जण जखमी झाले आहेत. दुर्दैवाने, या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या एका ३० वर्षीय तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे..अर्धा किलोमीटरपर्यंत वाहनांना उडवत नेले!शिळफाटा बाजारपेठ परिसरात नेहमीप्रमाणे मोठी वर्दळ सुरू असताना ही खाजगी बस अचानक अनियंत्रित झाली. जवळपास अर्धा किलोमीटर अंतरापर्यंत बस सुसाट वेगाने धावत राहिली आणि रस्त्यावरील अनेक दुचाकी, चारचाकी गाड्या, जीप तसेच प्रवासी रिक्षांना तिने जोरदार ठोकर दिली. अचानक झालेल्या या धडकांमुळे बाजारपेठेत एकच आरडाओरडा आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. जीवाच्या आकांताने नागरिक सैरावैरा धावू लागले. अपघातानंतर घटनास्थळी बघ्यांची आणि स्थानिकांची प्रचंड गर्दी उसळली होती..IRCTC Shimla-Manali Winter Special Tour Package : नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला-मनाली फिरण्याची सुवर्णसंधी; IRCTC कडून 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर, टॉय ट्रेनचा प्रवास ते विमानाची सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये.उपचारादरम्यान ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यूया साखळी अपघातात जखमी झालेल्या ६ जणांना स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाच्या मदतीने तातडीने खोपोली नगर परिषद रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.यातील प्रीतम वाघमारे (वय ३०, रा. वावोशी) या तरुणाची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक होती.खोपोली नगर परिषद रुग्णालयात प्रथमोपचार केल्यानंतर त्याला तातडीने पुढील उपचारासाठी एमजीएम (MGM) रुग्णालयात हलवण्यात आले; मात्र डॉक्टरांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतरही उपचारादरम्यान त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.इतर जखमींवर सध्या खोपोली नगर परिषद रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Dwayne Johnson Health : 'द रॉक'ला गंभीर आजार झाल्याची चर्चा? २२ किलो वजन घटल्यानंतर व्हायरल दाव्यामागचे खरे सत्य समोर!.बस चालक ताब्यात; अपघाताचे कारण अद्याप अस्पष्टअपघाताची माहिती मिळताच खोपोली पोलीस पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि वाहतूक सुरळीत केली. पोलिसांनी अपघातग्रस्त बस ताब्यात घेतली असून, संबंधित बस चालकालाही ताब्यात घेतले आहे. हा अपघात नेमका बसचे ब्रेक फेल झाल्यामुळे झाला की चालकाचा ताबा सुटल्याने, याचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. खोपोली पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.