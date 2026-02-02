कोकण
Agriculture and Fisheries : अर्थसंकल्पात कोकण चमकला! काजू, नारळ आणि मत्स्य क्षेत्राला नवे बळ
Union Budget Boosts : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोकणासाठी दिलेल्या भरीव तरतुदींमुळे शेती, मत्स्य आणि प्रक्रिया उद्योगांना नवे बळ मिळणार आहे. काजू-नारळ संशोधन, मत्स्यप्रक्रिया व पायाभूत सुविधांमुळे कोकणच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
वैभववाडी : काजू, नारळ, मत्स्य आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्यामुळे कोकणच्या विकासाला दिशा मिळणार आहे. संशोधन केंद्रे निर्माण करण्यात येणार असल्याने बदलत्या वातावरणामुळे संकटात येत असलेल्या फळपिकांवर नव्याने संशोधन होण्यास वाव मिळणार आहे.