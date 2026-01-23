कोकण

Kokan heritage : पराक्रमाची साक्ष नव्हे, तर निसर्गाचा श्वास! कोकणातील सागरी किल्ल्यांचा जैववैभव ठेवा उघड

Biodiversity : महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवरील सागरी किल्ले इतिहासाचे साक्षीदार म्हणून ओळखले जात असले, तरी त्यांच्या दगडी भिंतींमध्ये नांदणारे निसर्गवैभव आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिले होते.
Coastal fort landscapes supporting rich biodiversity along the Konkan coast.

Coastal fort landscapes supporting rich biodiversity along the Konkan coast.

sakal

- मकरंद पटवर्धनसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रत्नागिरी : महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवरील ऐतिहासिक सागरी किल्ले केवळ पराक्रमाची साक्ष देणारे स्मारक नसून, ते जैवविविधतेचे महत्त्वाचे आश्रयस्थान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पावसाळा, हिवाळ्यात केलेल्या जैवविविधता सर्वेक्षणाच्या अहवालातून कोकणातील सागरी किल्ल्यांवर समृद्ध व संवेदनशील जैवसंपदा नांदत असल्याचे समोर आले आहे. म

Loading content, please wait...
Sindhudurg
environment
bird
beach
fish
Biodiversity
Sea
heritage
historic forts
aesthetic heritage of diversity
Coastal Road
Environmental Concerns
Biodiversity in plants
Cultural heritage of Konkan

Related Stories

No stories found.