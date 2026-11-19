खेड : मुंबई आणि उपनगरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या लाखो कोकणी चाकरमान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर’ रेल्वेसेवा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी मध्य रेल्वे प्रशासनाने फेटाळून लावली (Dadar Ratnagiri passenger train restoration demand) आहे. रेल्वेमार्गाची मर्यादित क्षमता, दादर स्थानकातील अपुऱ्या सुविधा आणि दिवा - दादरदरम्यान मार्ग उपलब्धतेतील अडचणी, अशी कारणे प्रशासनाने पुढे केली आहेत; मात्र, इतर मार्गांवर नव्या गाड्यांना हिरवा कंदील दाखवला जात असताना कोकणच्या हक्काच्या गाडीला नकार दिल्याने प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. .नितीन जाधव यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीमधून रेल्वे प्रशासनाची ही भूमिका समोर आली आहे. ही गाडी बंद झाल्यानंतर उत्तर भारतात जाणाऱ्या गोरखपूर-दादरसारख्या नवीन गाड्यांच्या संचालनाला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप कोकणी प्रवाशांकडून होत आहे. इतर मार्गावर गाड्या सुरू होऊ शकतात मग कोकणासाठी क्षमतेचा आणि जागेचा प्रश्न कसा निर्माण होतो, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..Mahabaleshwar Tunnel Project : महाबळेश्वरमध्ये वांद्रे-वरळी सी-लिंकची झलक! 175 कोटींचा केबल-स्टे पूल पूर्ण; 'व्ह्यू गॅलरी'तून दिसणार कोयनेचा विहंगम नजारा.दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर ही केवळ रेल्वेगाडी नसून मुंबईकर कोकणी माणसाची गावाशी जोडणारी हक्काची जीवनवाहिनी होती, असेही निवेदनात म्हटले आहे. सण-उत्सव, लग्नसमारंभ आणि शेतीच्या कामांसाठी मुंबईतून कोकणात ये-जा करणाऱ्या चाकरमान्यांना नियमित व सोयीस्कर रेल्वेसेवेअभावी दरवेळी मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. यापूर्वी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि विविध संस्थांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ नकारघंटाच मिळत असल्याने कोकणवासियांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ही सेवा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.