Konkan Hapus Festival : कोकण हापूसचा सुगंध दिल्लीत दरवळला! हजार डझन आंबा तीन तासांत संपला; आंब्याचा सध्या कसा आहे दर?

राजापूर : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे कोकण हापूस आंबा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात (Konkan Hapus Mango Festival in Delhi) आले होते. त्यामध्ये पातळ साली, जीआय टॅगिंग आणि मशिनच्या साहाय्याने स्कॅनिंग केलेल्या राजापूरच्या अस्सल पिवळ्याधमक हापूस आंब्याच्या दरवळलेल्या सुगंधाच्या घमघमाटाने महाराष्ट्र सदन आणि दिल्लीकरांची मने मोहरून टाकली..राजापूरचे प्रगतशील आंबा बागायतदार ओंकार प्रभूदेसाई यांच्या बागेमध्ये पिकलेल्या या हापूस आंब्याच्या खरेदीसाठी दिल्लीकरांची अक्षरक्षः झुंबड उडाली. राजापूरसह देवगडच्या तब्बल एक हजार डझन हापूस आंब्यांची अवघ्या तीन तासामध्ये विक्री झाली..Anuskura Ghat Road Repair : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास आता सुसाट! अणुस्कुरा घाटातील 25 किमी रस्त्याचे होणार मजबुतीकरण, 5 कोटींचा निधी मंजूर.देवगड (जि. सिंधुदुर्ग) येथील शेतकरी, बागायतदार आणि आंबा उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये कोकण हापूस आंबा महोत्सवाचे सलग दुसऱ्या वर्षी आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये देवगडच्या हापूस आंब्यासह राजापूरचे आंबा बागायतदार ओंकार प्रभूदेसाईही सहभागी झाले होते. त्यांना तालुका कृषी अधिकारी अमोल सपकाळ यांचे महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन लाभले..Mumbai Goa Highway : कोकणवासीयांची चिंता वाढली! मे महिना उजाडला तरी परशुराम घाटातील काम अपूर्णच; यंदाही एकेरी वाहतुकीचा जाच?.दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये भरलेल्या कोकण हापूस आंबा महोत्सवात राजापूरचे बागायतदार ओंकार प्रभूदेसाई यांच्या बागेतील चारशे डझन आंब्यांचा समावेश होता. पातळ साल, जीआय टॅगिंग आणि मशिनच्या साह्याने स्कॅनिंग केलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण असलेला हापूस आंब्याला दिल्लीकरांची पसंती मिळाली.-अमोल सपकाळ, राजापूर तालुका कृषी अधिकारी.महोत्सवातील आंब्याचा प्रतवारीनुसार दरउत्तम दर्जा - १ हजार ९०० रुपये डझनमध्यम दर्जा- १ हजार ६०० रुपये डझनकनिष्ठ दर्जा - १ हजार ४०० रुपये डझनमहोत्सवात सुमारे १४ ते १८ लाख रुपयांची उलाढाल झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.