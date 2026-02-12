कोकणच्या सागरी पराक्रमाचा पुरावा! वीरगळावर सापडले प्राचीन नौकायुद्धाचे जिवंत दृश्य, खारेपाटण ठरू शकते भविष्यातील महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ

राजापूर : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खारेपाटण येथील कपिलेश्वर, कालभैरव मंदिर परिसरामध्ये आढळलेल्या सतीशिळा आणि वीरगळांचा स्थनिक अभ्यासक मुरारी भालेकर आणि ऋषिकेश जाधव यांनी (Discovery of Naval Battle Veergal in Kharepatan) इतिहास संशोधक डॉ. अंजय धनावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सखोल अभ्यास अन् संशोधन केले. त्यामध्ये एका वीरगळावर नौकायुद्धाचे जिवंत दृश्य कोरलेले आढळून आले आहे. .या शिल्पामध्ये दोन नौकांमधील संघर्ष (Kharepatan Naval Battle), शस्त्रधारी योद्धे आणि समुद्रातील युद्धाचे चित्रण स्पष्टपणे दिसून येत असून त्यातून खारेपाटणमध्ये सागरी लढाया झाल्याचे अधोरेखित झाले आहे. वीरगळ, ताम्रपट आणि उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भ एकत्रितपणे पाहता खारेपाटणचे सागरी, व्यापारी आणि लष्करी महत्व ठळकपणे अधोरेखित झाले असून या नव्या संशोधनामुळे कोकण किनारपट्टीवरील नौकानयन परंपरा, नौका बांधणी तंत्रज्ञान आणि सागरी संरक्षण व्यवस्थेच्या अभ्यास अन् इतिहासाला नवे परिमाण मिळाले आहे..कोकणच्या सागरी किनारपट्टीचे ऐतिहासिक महत्व अधोरेखित करण्यार्या खारेपाटण येथील दुर्लक्षित या ऐतिहासिक ठेव्याचे योग्यप्रकारे शासस्त्रीय जतन आणि संवर्धन व्हावे अशी अपेक्षा इतिहास संशेोधक डॉ. अजय धनावडे यांनी व्यक्त केली आहे. या ऐतिहास ठेव्याच्या माघ्यमातून खारेपाटण भविष्यामध्ये एक महत्त्वाचे ऐतिहासिक व पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होऊ शकते, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे..Tutankhamun’s Tomb : थडग्यात सापडली 3,300 वर्षे जुनी सँडल; शत्रूंना पायाखाली तुडवायचा राजा, सँडल्सवर का कोरली होती शत्रूंची चित्रे?.खारेपाटणचे प्राचीन महत्व यापूर्वीही इतिहासकारांनी अधोरेखित केलेले आहे. महामहोपाध्याय वा. वि. मिराशी यांनी दक्षिण शिलाहारकालीन ताम्रपटांचे वाचन करून ‘बलिपट्टन’ हेच आजचे खारेपाटण असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले होते. तसेच खारेपाटण हे दक्षिण शिलाहारांची राजधानी होती असेही त्यांनी त्यावेळी नमूद केले आहे. ताम्रपटात बंदरात येणार्या व्यापार्यांना करमाफी देण्याचा उल्लेख आढळतो..यावरून सुमारे हजार वर्षांपूर्वीपासून खारेपाटण हे सागरी व्यापाराचे प्रमुख केंद्र होते आणि विजयदुर्ग-खारेपाटण-चिंचवली बावडा या व्यापारी मार्गावरील महत्त्वाचे स्थान म्हणून विकसित झाले होते. स्थानिक अभ्यासक श्री. भालेकर आणि श्री. जाधव यांनी इतिहास संशोधक डॉ. अंजय धनावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खारेपाटण परिसरातील ऐतिहासिक वारशाचा अभ्यास केला. त्यामध्ये त्यांनी कपिलेश्वर, कालभैरव मंदिर परिसरातील सतीशिळा आणि वीरगळांचा सखोल अभ्यास करताना कोकण किनारपट्टीचे महत्व अधोरेखित करणारा ऐचिहासिक ठेवा उघडकीस आला आहे..खारेपाटणमधील या वीरगळाच्या शिल्पशैलीवरून हे नौकायुद्ध साधारण बाराव्या शतकाच्या मध्यकाळात घडले असावे असा अंदाज डॉ. धनावडे यांनी व्यक्त केला. आहे. परिसरातील सतीशिळा मात्र तुलनेने नंतरच्या काळातील असून ज्यामुळे या भागात विविध ऐतिहासिक टप्प्यांमध्ये घडामोडी झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी मत मांडले आहे. दरम्यान, कोकण इतिहास परिषदेचे वसई येथे नुकत्याच पार पडलेल्या 15 वे राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशनामध्ये प्रकाशित झालेल्या कोकण इतिहास पत्रिका’ (जानेवारी 2026, अंक 1) मध्ये खारेपाटण येथील प्राचीन नौकायुद्धासंबंधीचे महत्वपूर्ण संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे..वीरगळ म्हणजे काय?वीरगळ म्हणजे गाव किंवा प्रदेशाचे शत्रूपासून संरक्षण करताना धारातीर्थी पडलेल्या वीरांच्या स्मरणार्थ उभारलेली स्मृतीशिळा. अशा शिळांवर त्या वीरांचे पराक्रम, युद्धदृश्ये आणि तत्कालीन समाजजीवनाचे प्रतिबिंब कोरलेले असते..“ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला, रायगड जिल्ह्यातील उरण तसेच मुंबईतील बोरीवली (एकसर) येथे यापूर्वी नौकायुद्धाचे ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध झाले आहेत. या सर्व पुराव्यांच्या पार्श्वभूमीवर खारेपाटणमधील हा शोध कोकणच्या सागरी इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण दुवा ठरत आहे. कोकण इतिहास परिषदेच्या माध्यमातून प्राचीन बंदरे, सागरी व्यापार आणि नौदल परंपरेवर पुढील संशोधन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक ठेव्याचे योग्यप्रकारे शासस्त्रीय जतन आणि संवर्धन होणे गरजेचे आहे. ”-डॉ. अंजय धनावडे, इतिहास संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.