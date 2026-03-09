Konkan Mango Crisis : कोकणचा कणा असलेला आंबा संकटात; ९० टक्के मोहोर करपल्याने बागायतदार हवालदिल

कोकणातील आंब्याने देश-विदेशातील खवय्यांना भुरळ घालीत जागतिक दर्जा मिळविला. गेल्या काही वर्षांत आंबा हा कोकणच्या अर्थकारणाचा कणा बनला. मात्र, आंबा पिकाला मोठ्या प्रमाणात बदलत्या वातावरणाचा तडाखा बसला. ९० टक्केपेक्षा अधिक मोहोराने बहरलेली झाडे पूर्णतः करपली. ही झाडे अक्षरक्षः काळवंडली असून दहा टक्केही उत्पादनाची हमी राहिलेली नाही. कुणी कर्ज तर कुणी हातउसने पैसे घेऊन लाखो रूपये बागांवर खर्च केले होते. .आता ते सगळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कोकणातील आंब्यावर केवळ उत्पादकच नाहीत तर आंबा विक्रेते, वाहतूकदार, निर्यातदार अशी मोठी साखळी अवंलबुन असते. या साखळीतील प्रत्येक घटक आता संकटात सापडला आहे. .Blue Flag Beaches : गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार; ब्ल्यु फ्लॅग दर्जा हा विकासाचा मार्ग; आधी स्वच्छता मग समृद्धी.आंबा उत्पादकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असुन उत्पादक नुकसान भरपाईसाठी आंदोलनांच्या उबंरठ्यावर आहेत. वातावरणाने कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला आहे. या नव्या संकटाने आंबा उत्पादक चक्रावले आहेतच. मात्र, त्यासोबत संशोधन यंत्रणासमोर एक नवे आव्हान उभे राहिले आहे. या आव्हानावर उपाय शोधले नाहीत तर भविष्यात आंबा पिक संपुष्टात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्या अनुषंगाने घेतलेला हा आढावा..कोकणचे अर्थकारणकोकणातील फळपिकांमुळेच कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने दिशा मिळाली. त्यामध्ये वरचे स्थान हे आंब्याचेच राहिले आहे. त्या पाठोपाठ काजू, कोकम, नारळ, सुपारी, जांभुळ, फणस अशा अनेक पिकांचा समावेश आहे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच या पिकांवर अवलंबून आहे. या पिकांशी केवळ उत्पादक जोडला नाही तर विक्रेते, व्यापारी, दलाल, वाहतूकदार, निर्यातदार अशी मोठी साखळी जोडली गेली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या फळपिकांवर मागील काही वर्षांत शेकडो प्रकिया उद्योग उभे राहिले आहेत. ज्यांची उलाढाल काही हजार कोटींच्या घरात आहे..बिग स्टोरी ः गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार.जगप्रसिद्ध हापूसकोकणात अनेक फळपिके असली तरी आंबा हे सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल असलेले फळ आहे. सिंधुदुर्गातील देवगड हापुस, रत्नागिरीतील रत्नागिरी हापुस हे तर त्यांच्या अवीट गोडीमुळे त्यांना जागतिक बाजारपेठेत नावलौकीक मिळाला. जगभरातील ग्राहक देवगड आणि रत्नागिरी हापुसच्या प्रतीक्षेत असतो. आंबा लागवडीतून चांगले उत्पादन आणि उत्पन्न मिळते. म्हणुन मागील २५ ते ३० वर्षांत हजारो शेतकऱ्यांनी आंबा लागवड केली आहे. त्यामुळे लागवडीखालील क्षेत्र कित्येक पटीने वाढले आहे..वार्षिक उलाढाल अन् रोजगारकोकणातील आंबा उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सहा हजार कोटीपर्यंतकोकणातील आंब्याला मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुजरात तसेच युरोप देशांमध्ये मागणीसिंधुदुर्गातील देवगड हापूस आणि रत्नागिरी हापूसला भौगोलिक मानांकनआंबा हंगामावर हजारो बागायतदार, व्यापारी, वाहतूक, पॅकिंग, मजूर यांचे अर्थकारण अवलंबूनकोकणातील आंबा बागांमधून ६० ते ७० हजार नेपाळी कामगारांना रोजगार.राज्यकर्ते सकारात्मकआंबा, काजू नुकसानीच्या प्राथमिक सर्व्हेनुसार आंबा पिकांचे ८५ ते ९० तर काजू पिकांचे ७० ते ७५ टक्के नुकसान झाले आहे. पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी आंबा, काजू उत्पादकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय आमदार नीलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार भास्कर जाधव या सर्वांनीच कोकणातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे शासनाकडून सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत कोकणातील शेतकरी आहेत..घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परत कशी करायची?अस्मानी, सुलतानी संकटात आंबा उत्पादक पुरता बुडाला आहे. आंबा व्यवस्थापनासाठी एकरी दोन ते अडीच लाख रूपये खर्च येतो. काहींनी २० ते २५ पर्यंत खर्च केला आहे. मात्र, संपूर्ण मोहोरच करपल्याने केवळ दहा टक्केच फळधारणा झाली आहे. ज्या ठिकाणी एकरी साधारणपणे तीन चार लाख रूपये उत्पादन अपेक्षित होते. त्याठिकाणी केवळ १० ते १५ हजार रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी आहे..त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परत कशी करायची या विवंचनेत बागायतदार आहेत. त्यांच्यातील अस्वथता वाढली आहे. केवळ बागायतदारच अस्वस्थ नाहीत तर या आंबा पिकांवर अवंबलुन असलेले शेकडो घटक चिंतेत आहेत. स्थानिक कामगारांसोबत हजारो नेपाळी कामगार रोजगाराला मुकणार आहेत. .करारावर घेतलेल्या बागायतदारांची अवस्था खुपच बिकट आहे. याशिवाय आंबा विक्री करणारे स्टॉलधारक, विविध शहरांमध्ये आंबा विक्री करणारे व्यावसायिक, निर्यातदार, वाहतूकदार हे सगळेच अडचणीत आले आहेत. आंब्यापासून पाच, दहा हजार कोटींची आर्थिक उलाढाल होते. त्यामुळे आंबा हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. मात्र, या सुलतानी संकटात कणाच मोडला आहे..सर्वाधिक फटका धुक्याचा, परागीकरणच नाहीथंडीमुळे परागीकरण झाले नाही. त्यातच आंबा पिकाला सर्वाधिक फटका धुक्याचा बसला. धुक्यामुळे मोहोर अक्षरशः करपुन गेला. तुडतुडे, फुलकिडे, फळमाशी अशा विविध किडरोगांचा सामना केला. मात्र, धुक्यामुळे करपणाऱ्या मोहोरांचे संरक्षण करणारे कोणतेही बुरशीनाशक उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्वाधिक नुकसान धुक्याने झाले आहे. .विद्यापीठाचे वनस्पती रोग शास्त्रज्ञ, किटकशास्त्रज्ञ, हवामान तज्ज्ञांकडे या धुक्यावर उपाय नाहीत. शास्त्रज्ञांच्या मते, सकाळची वेळ ही परागीकरणाची असते. या कालावधीत धुके पसरल्यास परागीकरण करणाऱ्या माश्यांना उडताच येत नाही. त्यामुळे परागीभवनाची समस्या निर्माण होते. त्यातच किटकनाशकांच्या असतुंलित वापरामुळे मधमाशींचे प्रमाण खुपच कमी झाले आहे. त्याचाही परिणाम यावर होत आहे..बागायतदार आंदोलनाच्या पवित्र्यातकोकणातील शेतकरी कधीही एकत्र येत नाहीत. आंदोलने करीत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, सध्या ओढवलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आंबा उत्पादक एकवटू लागले आहेत. आंबा बागायतदारांचे मेळावे होऊ लागले आहेत. काही भागांतील उत्पादकांनी हेक्टरी पाच लाख रूपये आणि कर्जमुक्तीची मागणी केली आहे. .देवगड, मालवण, वेंगुर्ला यासह सर्वच तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या संपूर्ण लढ्यात आंबा, काजू उत्पादकांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे नियोजनही सुरू आहे..नव्याने संशोधनासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्या!कधी फळमाशी नियंत्रणात येत नाही तर कधी फुलकिडे नियत्रंणात येत नाहीत. आता तर धुक्याचे संकट उभे राहीले. आंबा उत्पादक वेगळ्याच चक्रव्यूहात अडकला आहे. त्यामुळे शासनाने आता तरी आंबा आणि कोकणातील इतर फळपिके टिकविण्यासाठी नव्याने संशोधन करण्याच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. या नव्या संकटावर मात करण्यासाठी वेळीच पावले उचलली नाहीत तर आंबा पीक भविष्यात डबघाईला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..राजू शेट्टी यांच्या एन्ट्रीने बागायतदारांना बळयावर्षीचा आंबा हंगाम हातातून निसटल्यानंतर आंबा उत्पादक एकवटण्यास सुरूवात झाली. काही ठिकाणी आंबा उत्पादकांनी मेळावे घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या एन्ट्रीने आंबा उत्पादकांच्या या आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले आहे. ‘‘आंबा, काजू उत्पादकांना भरपाई द्या अन्यथा आंदोलन होणारच’’, असा निर्धारच त्यांनी केला आहे..जगभरात मागणी; मात्र निर्यातीला मर्यादाकोकणातील आंब्याला जगभरात मागणी असते. मात्र, वातावरणातील बदलामुळे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना नसल्यामुळे आंब्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. त्यामुळे अनेकदा निर्यातीला मर्यादा आल्याचे स्पष्ट झाले आहे..बदलत्या वातावरणाची चाहूलकोकणात बदलत्या वातावरणाची चाहूल दहा-बारा वर्षांपूर्वीच लागली. वादळे, चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस, गारपीट, ढगाळ वातावरण, वादळी वारे, तापमानातील चढउतार, किमान आणि कमाल तापमानातील वाढता फरक, थंडीचा अभाव हे सर्व मागील काही वर्षांत आंबा बागायतदारांनी अनुभवले आहे. या बदलत्या वातावरणामुळे कीडरोगांचाही प्रादुर्भाव वाढून अनेकदा नुकसान झाल्याचे प्रकार झाले आहेत. मात्र, गेल्या तीन-चार वर्षांत या वातावरणाची दाहकता वाढू लागली आहे..मागील दहा वर्षांत थंडीचा अभाव; यंदा मात्र कहरचमागील आठ दहा वर्षांत थंडीचा अभाव जाणवत होता. मात्र, यावर्षी सहा महिने पाऊस राहिला. त्यानंतर थंडी सुरू झाली. ८ नोव्हेंबरला अखेरचा पाऊस बरसला. त्यानंतर १६ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान थंडी राहिली. पुन्हा थंडीचे प्रमाण कमी झाले. मात्र, २६ नोव्हेंबरपासून पुन्हा थंडीचे प्रमाण वाढले. यामुळे कोकणातील सर्वच भागातील आंब्याला मोहोर फुटण्यास प्रारंभ झाला. एकीकडे मोहोर फुटण्याची प्रकिया सुरू असताना दुसरीकडे थंडीचे प्रमाण वाढतच गेले. .अनेकदा १३ अंश सेल्शियसपेक्षा कमी तापमान राहिले. त्यामुळे कोकणातील एक झाड मोहोरल्याशिवाय राहिले नाही. जिकडे तिकडे मोहोरच मोहोर असेच काहीसे चित्र होते. त्यामुळे यावर्षी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मोहोर येऊन महिना-दीड महिना झाला तरी मोहोराचे फळधारणेत रूपांतर होईना. .वातावरणातील हा बदल अनेकांना अनपेक्षित होता. यावेळी चाणाक्ष बागायतदार एकमेकांशी चर्चा करू लागले. मात्र, कुणाकडेच उत्तर नव्हते. थंडीमुळे परागीकरणात अडथळे येतात, या एकमेव निष्कर्षावर अनेकजण येऊन थांबले. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पाच ते सहा दिवस ढगाळ वातावरण आणि धुक्यांची चादर सर्वत्र पसरली. .त्यानंतर हळुहळु मोहोर काळवंडण्यास सुरूवात झाली. आंबा मोहोर सरंक्षण करण्यासाठी लाखो रूपये किंमतीची किटनाशके, बुरशीनाशके आणि विद्राव्य खतांची फवारणी केली. मात्र, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. मोहोर संरक्षणाचा कोणताही तंत्रमंत्र ना बागायतदारांकडे होता ना कोणत्याही आंबा संशोधन केंद्रांकडे. अखेर ९० टक्के आंबा मोहोर पूर्णतः करपला..पहिल्या, दुसऱ्या आणि आता तिसऱ्या टप्प्यात आलेला मोहोरच करपल्यामुळे आंबा बागायतदारांचे कंबरडेचे मोडले आहे. बागायतदार अक्षरक्षः कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने आंबा बागायतदारांसाठी स्वतंत्र पॅकेज देऊन दिलासा द्यावा.- बाळा मुळम, आंबा बागायतदार, पुरळ.शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये कर्ज घेऊन किटकनाशक, बुरशीनाशकांवर खर्च केले आहेत. हा खर्चही उत्पादनातून निघणार नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे शासनाने आंब्याला हेक्टरी पाच लाख रुपये भरपाई द्या.- सुशांत नाईक, आंबा उत्पादक, वेतोरे.कोकणातील आंबा, काजू पिकांचे ८५ ते ९० टक्के नुकसान झाले आहे. आंबा, काजू उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने नुकसान भरपाई देऊन कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 