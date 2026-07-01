Konkan Nuclear project: कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्पाचे संकेत! राज्य सरकारचे विधानसभेत स्पष्टीकरण; नेमका प्रकल्प कुठे उभारणार?

रत्नागिरी : कोकणातील निसर्गरम्य रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये नव्या अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी राज्यशासनाने मोठ्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, प्रकल्पांसाठी अद्याप कोणतीही जागा किंवा निश्चित स्थळ अंतिम करण्यात आलेले नाही. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...रत्नागिरीतील पूर्णगड, मेर्वी अथवा सिंधुदुर्गातील देवगड येथील जागेवर अद्याप अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही, असे सरकारने आज विधानसभेत स्पष्ट केले. एका तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली आहे. अणुऊर्जा वीजप्रकल्प स्थापन करण्याच्यादृष्टीने राज्य शासनस्तरावर अदानी, रिलायन्स आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील दिग्गज कंपनी एनटीपीसी या बड्या उद्योग समूहांसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत..कोकणात यावरून वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेत आमदार ज्योती गायकवाड, अमीन पटेल, अस्लम शेख, संजय मेश्राम आणि रामदास मसराम यांनी प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. .MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.यामुळे कोकणातील पारंपरिक आंबा-काजू बागायती, भातशेती आणि स्थानिक मच्छीमारी व्यवसाय पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त करत स्थानिक ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्याबाबत सरकारला जाब विचारला होता. यावर लेखी उत्तरातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अणुऊर्जा वीजप्रकल्प स्थापन करण्याबाबत अदानी, रिलायन्स आणि एनटीपीसी या उद्योगसमूहांसोबत शासनाने सामंजस्य करार केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.