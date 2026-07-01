कोकण

Konkan Nuclear project: कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्पाचे संकेत! राज्य सरकारचे विधानसभेत स्पष्टीकरण; नेमका प्रकल्प कुठे उभारणार?

Adani Reliance NTPC nuclear project Maharashtra: कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी अदानी, रिलायन्स, एनटीपीसीसोबत सामंजस्य करार; जागा निश्चित नसल्याने रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात तणाव, आंबा-काजू बागायती व मच्छीमारांचा विरोध तीव्र होण्याची शक्यता
Adani, Reliance, NTPC MoUs Signed; Konkan Nuclear Project Site Not Finalised

Adani, Reliance, NTPC MoUs Signed; Konkan Nuclear Project Site Not Finalised

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : कोकणातील निसर्गरम्य रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये नव्या अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी राज्यशासनाने मोठ्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, प्रकल्पांसाठी अद्याप कोणतीही जागा किंवा निश्चित स्थळ अंतिम करण्यात आलेले नाही.

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