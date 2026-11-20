पाली : सध्या राज्यासह कोकण किनारपट्टीवर दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सह्याद्रीच्या डोंगररांगांसह रायगड जिल्हा आणि संपूर्ण कोकण विभागातील डोंगरदऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वणवे लागत आहेत. या वणव्यांमुळे अमूल्य वनसंपदा, फळबागा आणि नैसर्गिक गवताळ कुरणे जळून खाक होत असून, याविरोधात ठोस पावले उचलण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष सुजित सदाशिव बारसकर यांनी केली आहे..या संदर्भात त्यांनी नुकतेच रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन नारायणराव जावळे आणि जिल्हा उपवनरक्षक राहुल पाटील यांना निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांचा उदरनिर्वाह मुख्यत्वे शेती व दुग्धव्यवसायावर अवलंबून आहे. दुष्काळामुळे आधीच चाऱ्याचा प्रश्न बिकट झालेला असताना, डोंगरांना लागणाऱ्या वणव्यांमुळे पशुधनासाठी असलेला नैसर्गिक चारा व गवत पूर्णपणे नष्ट होत आहे. हा चारा टिकून राहिला नाही, तर शेतकऱ्यांसमोर पशुधन जगवण्याचे मोठे संकट उभे राहील.. कोकण विभागातील वणवे रोखण्यासाठी व विझवण्यासाठी वन विभाग व स्थानिक प्रशासनाला ड्रोनद्वारे निगराणी, सॅटेलाइट फायर अलर्ट प्रणाली, आधुनिक फायर ब्लोअर्स, पाण्याचे टँकर्स आणि प्रशिक्षित जलद कृती दल (QRT) उपलब्ध करून द्यावे. पशुधनासाठी चारा टिकून राहणे अत्यंत आवश्यक असल्याने संवेदनशील डोंगराळ भागात प्रतिबंधात्मक जाळरेषा (फायर लाईन्स) तयार करून गवताळ कुरणांचे संरक्षण करावे. काही समाजकंटकांकडून जाणीवपूर्वक वणवे लावले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा व्यक्तींवर वन कायदा व पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करून कठोरात कठोर कारवाई करावी. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. .रायगडमधील शेतकरी, पशुपालक आणि निसर्गाचे हित लक्षात घेता प्रशासनाने या निवेदनाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासन स्तरावर तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी विनंती सुजित बारसकर यांनी केली आहे. सदर निवेदन भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ, भाजप रायगड जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील पाटील, सतीश धारप, व प्रकाश देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.