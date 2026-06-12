कोकण

Konkan Railway : आरवली बोगद्यातून जाताना 'दिवा-सावंतवाडी' ट्रेनमध्ये अचानक मोठा आवाज! डब्यात नेमकं काय घडलं? प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण

Glass Windows Shatter Inside Aravali Tunnel : आरवली बोगद्यातून जात असताना दिवा-सावंतवाडी रेल्वेच्या दोन जनरल डब्यांच्या काचा अचानक फुटल्याने प्रवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली.
Diva Sawantwadi train glass shattered in tunnel

Diva Sawantwadi train glass shattered in tunnel

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : कोकण रेल्वेमार्गावर आरवली बोगद्यात मुंबईहून रत्नागिरीकडे येणाऱ्या ‘दिवा-सावंतवाडी’ रेल्वेच्या डब्यांच्या काचा फुटल्यामुळे बुधवारी गोंधळ उडाला होता. या प्रकारात गाडीच्या खिडक्यांच्या काचा फुटून त्याचे तुकडे डब्यात उडाले. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. यामध्ये कुणालाही दुखापत झालेली नाही; मात्र सतर्क ‘कोरे’ प्रशासनाने तत्काळ गाडी थांबवून प्रकाराची पाहणी केली तसेच डब्यामध्ये पडलेले काचेचे तुकडे साफ केले. त्यानंतर गावी पुढे रवाना झाली. याला कोकण रेल्वेकडून दुजोरा मिळाला आहे.

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