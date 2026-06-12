Konkan Railway : आरवली बोगद्यातून जाताना 'दिवा-सावंतवाडी' ट्रेनमध्ये अचानक मोठा आवाज! डब्यात नेमकं काय घडलं? प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण

रत्नागिरी : कोकण रेल्वेमार्गावर आरवली बोगद्यात मुंबईहून रत्नागिरीकडे येणाऱ्या ‘दिवा-सावंतवाडी’ रेल्वेच्या डब्यांच्या काचा फुटल्यामुळे बुधवारी गोंधळ उडाला होता. या प्रकारात गाडीच्या खिडक्यांच्या काचा फुटून त्याचे तुकडे डब्यात उडाले. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. यामध्ये कुणालाही दुखापत झालेली नाही; मात्र सतर्क ‘कोरे’ प्रशासनाने तत्काळ गाडी थांबवून प्रकाराची पाहणी केली तसेच डब्यामध्ये पडलेले काचेचे तुकडे साफ केले. त्यानंतर गावी पुढे रवाना झाली. याला कोकण रेल्वेकडून दुजोरा मिळाला आहे..मुंबईकडून येणारी दिवा-सावंतवाडी ट्रेन दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास आरवली स्थानकाच्या आधी असलेल्या बोगद्यातून मार्गक्रमण करत होती. गाडी बोगद्यात असतानाच अचानक मोठा आवाज झाला. गाडीच्या पाचव्या आणि सातव्या जनरल डब्यात हा प्रकार घडला..Tapi River Project : तापी नदीवरील 'हा' महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास 6 तालुक्यांचे बदलणार भाग्य; लाखांहून अधिक जणांना मिळणार रोजगार!.या आवाजाने पाचव्या डब्यातील खिडकीजवळ बसून प्रवास करत असलेली एक महिला प्रवासी अचानक ओरडली. सुदैवाने, त्यांना कोणतीही दुखापत झालेली नाही; मात्र, या अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे डब्यात एकच हाहाकार उडाला आणि भयभीत झालेल्या प्रवाशांची मोठी धावपळ उडाली. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून गाडी तत्काळ आरवली स्थानकावर सुमारे १५ मिनिटे थांबवण्यात आली..रेल्वेचे कर्मचारी आणि कामगार तातडीने डब्यांमध्ये पोहोचले. त्यांनी डब्यात विखुरलेले काचेचे सर्व तुकडे गोळा करून डब्यांची तातडीने स्वच्छता केली. प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित केल्यानंतरच गाडी पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ करण्यात आली. पुढील स्टेशनवरही रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा डब्यात येऊन पाहणी केली..Mahimangad Fort : शिवरायांच्या काळातील ऐतिहासिक वारसा जपणारा 'महिमानगड' आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणार; 'राज्य संरक्षित स्मारक' दर्जा मिळाल्यावर काय बदलणार?.दरम्यान, कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरीतील जनसंपर्क विभागाकडे संपर्क साधला असता याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, बोगद्यामध्ये गाडी आली असता सेंट्रिंगचा लोखंडी पार्ट गाडीच्या काचेवर आदळला. त्यामुळे काच फुटली आणि मोठा आवाज झाला. या प्रकारानंतर गाडी थांबवून सर्व पाहणी करण्यात आली. तसेच सुरक्षेविषयी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असे ‘कोरे’ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.