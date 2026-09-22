Konkan Railway Debt Repayment : रोहा-वीर दुहेरीकरण ते चिनाब ब्रिजची निर्मिती, कोकण रेल्वेचा 5 वर्षांत कायापालट; 23,500 कोटींचे नवीन प्रकल्प हाती

सावंतवाडी : कोकण रेल्वे उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जरोख्यांचा शेवटचा ३०० कोटींचा परतावा आज (ता. २२) दिला जाणार (Konkan Railway Development) आहे. यामुळे कोकण रेल्वे जुन्या कर्जातून मुक्त होणार आहे. ही माहिती कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी आज दिली. श्री. झा गोव्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली..श्री. झा म्हणाले, ‘सध्या आमच्याकडे फक्त इलेक्ट्रिफिकेशन आणि दुपदरीकरणासाठी घेतलेले कर्ज आहे. कर्जरोख्यांचा जो शेवटचा ३०० कोटी रुपयांचा हप्ता आहे तो उद्या (ता. २२) देत आहोत. त्यामुळे जुने बांधकामासाठी घेतलेल्या कर्जरोख्याच्या रूपातील कर्ज नेहमीसाठी संपेल. कोरोना काळात कोकण रेल्वे नुकसानात होती; पण ३ वर्षांपासून नफ्यात आहे. गेल्या ३ वर्षांत अनुक्रमे ३२३ कोटी, १३८ कोटी आणि १९९ कोटी रुपये शुद्ध नफा कोकण रेल्वेला झाला आहे.’.ते म्हणाले, ‘कोकण रेल्वेने ५ वर्षांत खूप विकास केला आहे. सर्वात पहिले काम म्हणजे रोहा ते वीरदरम्यान सुमारे ५० किलोमीटरच्या टप्प्याचे दुहेरीकरण झाले. २०२२ मध्ये विद्युतीकरणाचे (इलेक्ट्रिफिकेशन) काम पूर्ण केले. आज संपूर्ण कोकण रेल्वे पूर्णपणे इलेक्ट्रिफाइड आहे आणि तिचे सर्व साईडिंग्जसुद्धा इलेक्ट्रिफाइड आहेत. यामुळे कोकण रेल्वेची प्रतिवर्ष सुमारे १९० कोटींच्या इंधन खर्चाची बचत होत आहे. कोकण रेल्वेने चिनाब ब्रिज आणि अंजी ब्रिजचे काम केले..Phaltan-Pandharpur Railway Project : ब्रिटिशकालीन फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला वेग! जमीन मोजणी पूर्ण, रेल्वेकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू.गेल्या अडीच वर्षांत आमच्याकडे सध्या २३,५०० कोटी रुपयांचे नवीन वर्क ऑर्डर्स आहेत. यात सुमारे ९,००० कोटी रुपयांचे रेल्वे इलेक्ट्रिफिकेशनचे काम संपूर्ण भारतात करत आहोत; ज्यामध्ये सब-स्टेशन्स आणि ट्रान्समिशन लाईन्स बनवण्याचा समावेश आहे. सुमारे ८,५०० कोटी रुपयांची सिव्हिल इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे सुरू आहेत.’.Kagal-Peth Naka Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कागल ते पेठ नाक्यावर कोंडी कायम; मुदतवाढ देऊनही काम अपूर्णच, 51 टक्के कामानंतर जुना ठेका केला रद्द.मंगळूर-वैभववाडी मार्गावर दुपदरीकरण सर्व्हे सुरूरेल्वे दुपदरीकरणबाबत झा म्हणाले, ‘सध्या २६३ किलोमीटरच्या टप्प्याच्या दुपदरीकरण कामाचा सर्व्हे सुरू आहे. हा भाग मंगळुरूपासून गोवा आणि गोव्यापासून वैभववाडीपर्यंत येतो. यामध्ये फक्त एक बोगदा बनवावा लागत आहे. या भागात जुना गोवा बोगदा आणि पेडणे बोगदा येतो, ज्याचा निधी मंत्रालयाने मंजूर केला आहे. या कामाचा प्रकल्प आराखडा बनत आहे. कोकण रेल्वेवर आता ट्रॅक सॅच्युरेशनची परिस्थिती असल्याने याचे दुहेरीकरण करणे खूप गरजेचे आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.