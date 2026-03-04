Konkan Railway : होळीसाठी ‘स्पेशल’ गाड्या; कोकण रेल्वेचा दिलासा; १८ कोच एसीचे

रत्नागिरी : होळी सणानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची होणारी अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता, रेल्वे प्रशासनाने मुंबई आणि कोकण दरम्यान विशेष गाड्या सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. .या निर्णयामुळे सणानिमित्त गावी जाणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रवासाचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे. सीएसएमटी-मडगाव द्विसाप्ताहिक विशेष : मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मडगाव दरम्यान विशेष गाडी ६ मार्च २०२६ रोजी धावणार आहे..Special Train For Holi : होळीनिमित्त पुण्याहून विशेष रेल्वे धावणार; एक लाखाहून अधिक प्रवाशांची होणार सोय.ही गाडी मध्यरात्री १२:३० वाजता मुंबईहून सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी १:३० वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ०१०५० मडगावहून ३ आणि ६ मार्च सायंकाळी ४:३० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे ५:२० वाजता मुंबईत पोहोचेल..या गाडीला एकूण २० डबे असून, त्यामध्ये १८ कोच ‘३-टियर एसी इकॉनॉमी’ श्रेणीचे असतील. लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते मडगाव दरम्यान ७ मार्च रात्री १०:१५ वाजता विशेष गाडी सुटेल. परतीच्या प्रवासासाठी ही गाडी मडगावहून ८ मार्च संध्याकाळी ६:०० वाजता सुटेल. .Central Railway: चाकरमान्यांना दिलासा! होळी, उन्हाळी सुट्टीसाठी विशेष रेल्वे, १००हून अधिक गाड्यांचे आयोजन; पाहा वेळापत्रक .या गाडीत २-टियर एसी, ३-टियर एसी, स्लीपर आणि जनरल असे एकूण २२ डबे असतील. थिरुवनंतपुरम मदार जंक्शन साप्ताहिक ही विशेष दक्षिण भारतातून येणारी गाडी ४ आणि ११ मार्च थिरुवनंतपुरम येथून सुटेल. .ही गाडी कोकणातील चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली आणि सावंतवाडी रोड या प्रमुख स्थानकांवर थांबणार असल्याने कोकणवासीयांना याचा मोठा लाभ घेता येईल. या गाडीत २० स्लीपर कोचची सोय करण्यात आली आहे. .या सर्व विशेष गाड्या दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबतील. प्रवाशांनी या विशेष गाड्यांच्या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.