Konkan Railway: रेल्वे असूनही कोकणी माणूस वेटींगवर !

कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून मुंबईसह राज्यातील आणि परराज्यांतील विविध शहरांना जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे कोकणच्या विकासाच्या कक्षा निश्चितच रुंदावल्या आहेत. मात्र, कोकणातून रेल्वे धावू लागून पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी गाड्यांची मर्यादित संख्या, सातत्याने हाऊसफुल्ल होणारे आरक्षण, गाड्यांना न मिळणारे थांबे, रेल्वेस्थानकांवरील पायाभूत सुविधांची वानवा आदी प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. कोकण रेल्वे असूनही रेल्वे प्रवासासाठी कोकणी माणूस वेटिंग’वरच असल्याचे विदारक चित्र दिसते. हे चित्र बदलण्यासाठी जनरेटा आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...असा आहे कोकण रेल्वेचा इतिहासपश्चिम सागरी किनारपट्टीवर वसलेल्या कोकणच्या विकासाच्या कक्षा अधिक रुंदावण्यासाठी कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून हा परिसर देशाच्या कानाकोपर्याशी जोडला जाणे गरजेचे होते. हीच बाब ओळखून राजापूर लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार बॅ. नाथ पै, माजी रेल्वेमंत्री प्रा. मधू दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनी कोकण रेल्वेचे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांतून कोकण रेल्वेचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार झाले. कोकणातील डोंगरदर्या, उंच-सखल भूभाग, नद्या आदी विविध कारणांमुळे कोकण रेल्वेमार्ग उभारणे आव्हानात्मक होते. मात्र, प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीला लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाची जोड मिळाल्याने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत कोकण रेल्वेमार्गाची उभारणी करण्यात आली. त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणारे कोकणभूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त आणि तत्कालीन शासनाची सहकार्याची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची ठरली. 1966 मध्ये बांधलेला दिवा-पनवेल मार्ग पुढे 1986 मध्ये रोहापर्यंत वाढवण्यात आला. 1990 मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन’ या कंपनीची स्थापना केली. सुमारे 200 पेक्षा अधिक मोठे पूल, 1, 900 पेक्षा अधिक छोटे पूल आणि 90 हून अधिक बोगदे असलेला हा कोकण रेल्वेमार्ग 26 जानेवारी 1998 रोजी पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला..रेल्वेमुळे कोकण विकासाच्या कक्षा रुंदावल्याकोकणातील अनेक कुटुंबांनी रोजगारासाठी मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांकडे धाव घेतली. त्यातून कोकण आणि मुंबई असे अतूट नाते निर्माण झाले. मुंबईला जाण्या-येण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात बोटीतून, तर त्यानंतर एसटी आणि खासगी गाड्यांमधून प्रवास करावा लागत होता. मात्र, या प्रवासात वेळेचा अपव्यय होत होता. तासन्तास चालणार्या प्रवासामुळे प्रवाशांना मानसिक आणि शारीरिक त्रासही सहन करावा लागत होता. मात्र, 27-28 वर्षांपूर्वी कोकणातून रेल्वे धावू लागली आणि कोकणवासीयांचा कोकण-मुंबई प्रवास अधिक सुखकर झाला. कमी वेळेत आणि कमी पैशांत सर्वसामान्य कोकणवासीय कोकण रेल्वेने प्रवास करू लागले. केवळ मुंबईच नव्हे, तर देशाच्या कानाकोपर्यातही पोहोचू लागले. त्यातून त्यांना वैयक्तिक आणि सामाजिक विकासाच्या नवनवीन संधी उपलब्ध झाल्या. जसा कोकणी माणूस रेल्वेने मुंबई आणि देशाच्या कानाकोपर्यात पोहोचला, त्याचप्रमाणे देश-परदेशातील लोकही रेल्वेने कोकणात येऊ लागले. त्यातून कोकणात रोजगारनिर्मिती होत असताना येथील उद्योग-व्यवसाय आणि पर्यटनालाही चालना मिळाली. आर्थिक देवाणघेवाणीतून होणार्या लाखो रुपयांच्या उलाढालीमुळे कोकण विकासाला गती मिळू लागली आहे. एकंदरीत, कोकण रेल्वेमुळे खर्या अर्थाने कोकण विकासाच्या कक्षा अधिक रुंदावल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही..........कोकणपेक्षा अन्य राज्यांना अधिक फायदाकोकण रेल्वेमुळे सर्वसामान्य कोकणी माणसाला देशाच्या कानाकोपर्यात ये-जा करण्याच्या सुविधा निश्चितच वाढल्या. त्यामुळे कोकण रेल्वे नेहमीच हाऊसफुल्ल असते. कोकणातील सण-उत्सवांच्या काळात कोकण रेल्वे प्रवाशांच्या गर्दीने ओसंडून वाहताना दिसते. मात्र, कोकण रेल्वेमार्गावरून धावणार्या अनेक गाड्या कोकणातील, विशेषतः रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील स्थानकांवर थांबण्याऐवजी गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये जाणार्या अधिक आहेत. त्याच वेळी मुंबई ते सावंतवाडी अशा धावणार्या गाड्यांची संख्याही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेचा कोकणवासीयांपेक्षा गोवा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू आदी राज्यांतील प्रवाशांना अधिक फायदा होत असल्याचे दिसून येते..दुपदरीकरण कधी होणार ?कोकण रेल्वेमार्गावर एकच मार्ग असल्याने अनेकदा वाहतुकीची कोंडी होते. गाड्यांच्या क्रॉसिंगमध्ये अनेक तास वाया जातात. वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करून प्रवाशांच्या वेळेची बचत व्हावी आणि त्यांचा प्रवास सुलभ व्हावा, यासाठी कोकण रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण व्हावे, अशी मागणी प्रवाशांकडून सातत्याने केली जाते. कोकण रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. त्यामध्ये कोकण रेल्वेमार्गाच्या एकूण सुमारे 741 किलोमीटर मार्गापैकी रोहा ते वीर आणि इतर काही टप्पे मिळून सुमारे 54.66 किलोमीटरचे दुपदरीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित मार्गाच्या दुपदरीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्या तरी सद्यस्थितीत उर्वरित मार्गाच्या दुपदरीकरणाचा प्रश्न अद्यापही जैसे थे आहे. त्यामुळे संपूर्ण कोकण रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.................आरक्षण फुल्लचे कोडे न सुटणारेबहुतांश कोकणवासीय नोकरी, उद्योग-व्यवसाय, शिक्षण आदी कारणांनिमित्त मुंबई येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांची कोकणातील मूळ गावी वर्षभर सातत्याने ये-जा असली तरी गणेशोत्सव, शिमगोत्सव, मे महिन्यातील सुट्या आदी काळात कोकणात येणार्यांची संख्या लक्षणीय असते. लोकांची मागणी आणि प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन कोकण रेल्वेकडून नियमित धावणार्या गाड्यांव्यतिरिक्त हंगामी गाड्याही त्या-त्या हंगामात सोडल्या जातात. मात्र, या काळात नियमित आणि हंगामी अशा सर्वच गाड्यांचे आरक्षण हाऊसफुल्ल असते. ऑनलाइन पद्धतीने आरक्षण खुले होताच अवघ्या काही मिनिटांत ते फुल्ल होते. सातत्याने अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याने हाउसफुल्ल आरक्षण हा प्रवाशांच्या दृष्टीने नेहमीच चर्चेचा आणि संशोधनाचा विषय बनला आहे. जनरल डब्यातून प्रवास करायचा झाल्यास उभे राहण्याएवढीही जागा गाडीत नसते. त्यामुळे कोकण रेल्वे असली तरी या गाड्यांमधून प्रवास करणारा कोकणी माणूस आरक्षणाच्या दृष्टीने नेहमीच वेटिंगवर असल्याचे चित्र दिसून येते..मंदावलेली विकासाची गतीतत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपल्या रेल्वेमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत कोकण रेल्वेच्या रखडलेल्या विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण विकासात्मक उपक्रमही हाती घेतले. कोकण रेल्वेमार्गावरील प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने, रेल्वेचे विद्युतीकरण, रेल्वेमार्गावर नवीन स्थानकांची उभारणी आदी प्रमुख विकासकामे त्यांच्या काळात झाली. मात्र, त्यांचे रेल्वेमंत्रिपद गेल्यानंतर कोकण रेल्वेच्या रखडलेल्या विकासाला गती देण्याची आणि येथील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची प्रक्रिया मंदावली. खासदार नारायण राणे यांनी शासनदरबारी आवाज उठवून कोकण रेल्वे आणि कोकणवासीयांचे प्रश्न सातत्याने सोडवण्याचे प्रयत्न केले आहेत..............पर्यटनालाही बसतोय फटकाकोकणातील विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील पर्यटनाचा अनुभव घेण्यासाठी येणार्या पर्यटकांची संख्या गेल्या काही वर्षांपासून वाढू लागली आहे. मात्र, या पर्यटनाला रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना जोडणार्या रस्त्यांच्या समस्येप्रमाणेच कोकण रेल्वे गाड्यांचे सातत्याने हाऊसफुल्ल होणारे आरक्षण आणि या जिल्ह्यांतील स्थानकांवर अनेक गाड्यांना नसणारे थांबे यांचाही फटका बसताना दिसत आहे. पर्यटनासाठी भटकंती करण्यासाठी येणार्या पर्यटकांचे काही वेळा अचानक, तर काही वेळा आगाऊ नियोजन असते. मात्र, अनेक गाड्यांना कोकणातील सर्वच रेल्वे स्थानकांवर थांबा नसल्याने पर्यटकांना अपेक्षित ठिकाणी उतरणे मुश्किल होते. काही जणांनी दोन-दोन महिने आगाऊ आरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांना आरक्षण मिळत नाही. अशा परिस्थितीत अचानक कोकणात पर्यटनासाठी येण्याचे नियोजन करणार्यांना रेल्वे आरक्षण मिळणे दुरापास्त ठरते. याचा थेट फटका येथील पर्यटनातून होणार्या आर्थिक उलाढालीला बसताना दिसत आहे..दृष्टिक्षेपात कोकण रेल्वे1990 : कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनची स्थापना1998 : कोकण रेल्वेमार्ग पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुलागुंतवणूक : भारतीय रेल्वे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळकोकण रेल्वेमार्ग : मुंबई ते ठोकूर (मंगळूर)कोकण रेल्वेमार्गाची लांबी : सुमारे 741 कि.मी.समाविष्ट राज्ये : महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकदररोज धावणार्या गाड्यांची संख्या : 40 ते 45...................या आहेत प्रमुख मागण्याकोकण रेल्वेचे स्वतंत्र झोनमध्ये विलीनीकरणरेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरणकोकण रेल्वेमार्गावरील सर्व स्थानकांवर प्रवासी शेड, प्लॅटफॉर्मसह अन्य प्राथमिक सोयी-सुविधांची उभारणी वाढती प्रतीक्षा यादी लक्षात घेता कोकण प्रवाशांसाठी मुंबई ते सावंतवाडी अशी कायमस्वरूपी रेल्वे सुरू करावीकोकण रेल्वेमार्गावरील गाड्यांची संख्या वाढवावीरत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील स्थानकांवर जास्तीत जास्त गाड्यांना थांबा द्यावावैभववाडी ते कोल्हापूर या मंदावलेल्या रेल्वेमार्गाच्या कामाला गती द्यावीजनरल डब्यांची संख्या वाढवावीरेल्वेस्थानकांवर वैद्यकीय सुविधा किंवा स्टॉलची उभारणी करावीकोकणासाठी स्वतंत्र एक्स्प्रेस गाडी सुरू करावी.“ ज्या महाराष्ट्र राज्याने कोकण रेल्वेत सर्वाधिक 22 टक्के गुंतवणूक केली, त्या राज्याला फक्त चार एक्स्प्रेस गाड्या मिळाल्या. कोकणात टर्मिनस नसल्याने गणपती बाप्पा कोकणात आणि सर्व गणपती स्पेशल रेल्वे गाड्या कर्नाटकात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच आम्ही म्हणतो, गणेशोत्सवात तिकीट मिळत नाही. ते कसे मिळणार? अर्धे आरक्षण तर कोकणाच्या बाहेर गेले आहे. कोणतीही मागणी नसताना 36 सुपरफास्ट एक्स्प्रेस कोकणाच्या माथी मारल्या गेल्या. मात्र, कोकणासाठी स्वतंत्र एक्स्प्रेस गाडी नाही. हे चित्र कधी बदलणार ? ”- यशवंत जड्यार, सेक्रेटरी, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, मुंबई.........“ कोकण रेल्वेमार्गामुळे देशी-परदेशी पर्यटक कोकणात येत असल्याने येथील पर्यटन जगाच्या कानाकोपर्यात पोहोचले आहे. मात्र, कोकणात धावणार्या रेल्वे गाड्यांचे आरक्षण हाऊसफुल्ल होत असल्याने आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील अनेक स्थानकांवर एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबे नसल्यामुळे रेल्वेने प्रवास करून पर्यटनाचा आनंद घेऊ इच्छिणार्या देश-विदेशांतील अनेक पर्यटकांना येथे येणे मुश्किल होते. यादृष्टीने नियोजन केले आहे. अधिकाधिक रेल्वेस्थानकांवर थांबा मिळाले, तर पर्यटनाला चालना मिळेल.”- गणेश रानडे, गणेश अॅग्रो टुरिझम.Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.“ कोकण रेल्वेमार्गावरील सौंदळ (ता. राजापूर) हे हॉल्ट स्टेशन रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर अशा तीन जिल्ह्यांतील प्रवाशांसाठी कोकण रेल्वेने प्रवास करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. मात्र, या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान मुलांना गाडीत चढताना आणि उतरताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्रवासी शेडअभावी प्रवाशांना ऊन-पावसाचा सामना करीत गाडीची प्रतीक्षा करावी लागते. प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद असतानाही या ठिकाणी मोजक्याच गाड्यांना थांबा आहे. या सर्व बाबींचा सकारात्मक विचार करून त्यांची प्राधान्याने सोडवणूक होणे गरजेचे आहे. ”- जयप्रकाश नारकर, पाचल.......“ कोकण रेल्वे गाड्यांचे आरक्षण खुले होताच काही मिनिटांतच हाऊसफुल्ल होते. खच्चून गर्दी असलेल्या जनरल डब्यांमध्ये जागा मिळवणेही मुश्किल होते. या सर्व बाबींचा विचार करून कोकणासाठी स्वतंत्र गाड्या सुरू करणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी दक्षिणेकडे जाणार्या रेल्वे गाड्यांमध्येही कोकणवासीयांसाठी काही स्वतंत्र डबे दिल्यास प्रतीक्षा यादीचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. ”- अमोल देसाई, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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