Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर ४, ७०४ कोटींची विकासकामे; क्षमता वाढणार, वंदे भारतला १६ डबे असणार

बांदा: कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवासी सुविधा, सुरक्षा आणि वाहतूक क्षमता वाढविण्यासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनाने तब्बल चार हजार ७०४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांची घोषणा केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यामुळे सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणातील रेल्वे प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.यात काही समांतर बोगदे, १५१ किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण अशा कामांचा समावेश आहे. शिवाय गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा वंदे भारत एक्स्प्रेस आठवरून १६ डब्यांची करण्याचा निर्णयही प्रशासनाने घेतल्याने चाकरमान्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने पत्रकाद्वारे याची माहिती दिली आहे. .गणेशोत्सवोत मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरातून लाखोंच्या संख्येने चाकरमानी कोकणात दाखल होतात. त्यामुळे अतिरिक्त गाड्यांची मागणी सातत्याने होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने वंदे भारतचे डबे दुप्पट केले आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सव काळात आरामदायी आणि जलद प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... काय होणार? वैभववाडी ते माजोर्डा (दक्षिण गोवा) दरम्यानच्या १५१ किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण मये, नेवरा आणि मूकंबिका रोड-बायंदूर येथे नवीन क्रॉसिंग स्थानके मडुरे ते पेडणे (गोवा) बोगद्याशेजारी तब्बल ९९४ कोटी खर्चून तसेच ओल्ड गोवा बोगद्याशेजारी ४९२ कोटी खर्चून समांतर बोगदे जुन्या रुळांच्या नूतनीकरणासाठी ३६३ कोटींची तरतूद मडगाव-लोलये आणि शिरूर-उडुपी दरम्यानच्या सुमारे १२० किलोमीटर मार्गावरील रुळ बदलणार संपूर्ण मार्गावर ९९८ कोटीं खर्चून ‘कवच’ ही स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण यंत्रणा उभारणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.