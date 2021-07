Konkan Railway - वशिष्ठी नदीच्या पुराचा कोकण रेल्वेला फटका

By

रत्नागिरी : मुसळधार पावसामुळे (heavy rain) रत्नागिरी विभागातील चिपळूण (ratnagiri) आणि कामठे स्थानकांदरम्यान 130 किमीवरील वशिष्ठी नदी पुलाची पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा वर गेली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या विभागातील रेल्वे (konkan railway update) सेवा तात्पुरती स्थगित केल्या आहेत.

कोणत्या स्थानकात कोणती रेल्वे किती वाजल्यापासून...

1) 02617up at SGR from 07:36 hrs

2) 01134 up at KMAH from 05:17 hrs

3) 01003dn at CHI from 06:14 HRS

4) 04695 dn at RN from 07:17 Hrs.

5) 06346 up at VID from 08:06 Hrs.

6) 06001 dn at MAO from 08:41 Hrs.

7) 01151 dn at DWV from 08:50 Hrs.

8) 06072 up at RAJP from 08:24 Hrs.

