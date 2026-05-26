Mumbai Goa Highway: ‘आधी सुरक्षित महामार्ग द्या, मगच टोल घ्या!’; कोकणवासीयांचा खारपाडा टोलनाक्यावर एल्गार, मुंबई-गोवा महामार्गावरील कामांवर संताप..

-अमित गवळेपाली: आधी सुरक्षित आणि पूर्ण महामार्ग द्या, मगच टोल घ्या!, एकच मागणी, एकच आवाज! अशा गगनभेदी घोषणा देत मुंबई-गोवा महामार्गावरील (NH-66) खारपाडा टोल नाक्यावर सोमवारी (ता. 25) कोकणकरांचा अभूतपूर्व जनआक्रोश पाहायला मिळाला. .Pune Satara Highway: प्रवाशांना मिळणार मोठा दिलासा! पुणे-सातारा प्रवास होणार अवघ्या एका तासात; महामार्गावर उभारणार पाच ते सहा उड्डाणपूल.मुंबई-गोवा महामार्गाची झालेली दुरवस्था, अपूर्ण कामे आणि तरीही सुरू असलेली टोलवसुली याविरोधात 'मुंबई-गोवा महामार्ग जनआक्रोश समिती' आणि 'मिशन कोकण साम्राज्य' यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य कोकणवासीयांनी खारपाडा टोल नाक्यावर धडक देत भव्य ठिय्या आंदोलन केले..गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम रखडलेले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊन आणि वारंवार घोषणा होऊनही रस्ता अद्याप अपूर्ण आहे. या पार्श्वभूमीवर जनआक्रोश समितीने प्रशासनासमोर प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये महामार्गावरील सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण होईपर्यंत खारपाडा टोल नाक्यावरील टोलवसुली तात्काळ थांबवण्यात यावी. महामार्गावरील सर्व अपूर्ण पूल, उड्डाणपूल, जंक्शन आणि अंडरपास यांच्या पूर्णतेची निश्चित मुदत सरकारने जाहीर करावी. .महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणी तात्काळ सुरक्षा उपाययोजना करण्यात याव्यात, तसेच अपघातग्रस्तांना त्वरित मदत मिळण्यासाठी रुग्णवाहिका व्यवस्था सुरू करावी. संपूर्ण महामार्गाचे एखाद्या स्वतंत्र संस्थेकडून 'सेफ्टी ऑडिट' (सुरक्षा परीक्षण) करून त्याचा अहवाल जाहीर करावा. कोकणातून महामार्गावर नियमित धावणाऱ्या वाहनांना पूर्ण टोलमाफी द्यावी अथवा सवलतीचा 'मासिक पास' लागू करावा. महामार्गावर ठिकठिकाणी दिलेले धोकादायक डायव्हर्शन्स आणि चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेले गतिरोधक (स्पीड ब्रेकर्स) तात्काळ हटवण्यात यावेत. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत..या ठिय्या आंदोलनाला संपूर्ण कोकणातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जोपर्यंत रस्ता पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष थांबणार नाही असा इशारा 'जनआक्रोश समिती'ने दिला आहे.या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी पेण येथे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते श्री. बेकावडे साहेब यांनी पेण येथील गावकऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले..Visapur Fort: विसापूर दुर्गाच्या पायथ्याशी सापडले प्राचीन भुयार; संशोधकांनी व्यक्त केली महत्त्वाची शक्यता, मावळच्या इतिहासात नवा शोध!. अन्यायाविरुद्ध लढताना संघटित लढ्याची ताकद मोठी असते. शांततामय आणि सनदशीर मार्गाने आंदोलन करून आपण आपले हक्क मिळवलेच पाहिजेत असा विश्वास बेकावडे यांनी यावेळी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.