कोकण

Sindhudurg News : कोकणातील रस्त्यांची दुरवस्था ‘अधिवेशनात’ दणका; स्वतंत्र निकष लावण्याची निलेश राणेंची ठाम मागणी

Nilesh Rane Raises Issue : सहा महिन्यांच्या मुसळधार पावसाने कोकणातील रस्त्यांची दुरवस्था उघडी पडली; दुरुस्तीचे निधी असूनही कामे ठप्प, त्यामुळे कोकणासाठी स्वतंत्र निकषांची मागणी अधिवेशनात जोरदार
Nilesh Rane Raises Issue

Nilesh Rane Raises Issue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजापूर : यंदा कोकणात मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे रस्ते आणि महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे. याकडे आमदार नीलेश राणे यांनी हिवाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्याद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Nilesh rane
Road Development
Damage road
Road Construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com