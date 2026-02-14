कोकण

Konkan UNESCO Heritage : कोकणातील कातळशिल्पांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; मुंबई-रत्नागिरीत होणार 'वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क'ची स्थापना, 14 कोटी 62 लाखांचा निधी मंजूर

Konkan Rock Art Sites Receive Administrative Approval for Conservation : राज्यशासनाने कोकणातील कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी १४.६२ कोटींचा निधी मंजूर केला असून मुंबई व रत्नागिरी येथे जागतिक वारसा कक्ष स्थापन केला जाणार आहे.
Konkan rock art UNESCO nomination 2026 project

Konkan rock art UNESCO nomination 2026 project

esakal

मकरंद पटवर्धन
Updated on

रत्नागिरी : कोकणातील कातळशिल्पांच्या संवर्धन व संशोधनासाठी मोठा निर्णय घेत राज्यशासनाने महत्त्वाचा शासननिर्णय (Maharashtra Government)जारी केला आहे. कातळशिल्पांविषयी संशोधन, नवीन स्थळांचा शोध व कातळशिल्पांचे दस्तावेजीकरण करण्यासाठी जागतिक वारसा कक्ष (वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क) मुंबई व रत्नागिरीत स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यासाठी १४ कोटी ६२ लाख ३२ हजार ६७१ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

