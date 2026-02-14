Konkan UNESCO Heritage : कोकणातील कातळशिल्पांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; मुंबई-रत्नागिरीत होणार 'वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क'ची स्थापना, 14 कोटी 62 लाखांचा निधी मंजूर

रत्नागिरी : कोकणातील कातळशिल्पांच्या संवर्धन व संशोधनासाठी मोठा निर्णय घेत राज्यशासनाने महत्त्वाचा शासननिर्णय (Maharashtra Government)जारी केला आहे. कातळशिल्पांविषयी संशोधन, नवीन स्थळांचा शोध व कातळशिल्पांचे दस्तावेजीकरण करण्यासाठी जागतिक वारसा कक्ष (वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क) मुंबई व रत्नागिरीत स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यासाठी १४ कोटी ६२ लाख ३२ हजार ६७१ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..कोकण किनारपट्टी व पठार भागात आढळलेल्या हजारो प्राचीन कातळशिल्पांचा अभ्यास (Maharashtra Heritage Conservation), नव्या स्थळांचा शोध, शास्त्रीय दस्तावेजीकरण करण्यासाठी हा कक्ष कार्यरत राहणार आहे. कोकणातील उक्षी, जांभरूण (२, ता. रत्नागिरी), कशेळी, रूंढे, देवीहसोळ, बारसू आणि देवाचे गोठणे (५, ता. राजापूर) या कातळशिल्पांना जागतिक वारसास्थळ होण्यासाठी युनेस्कोने नामांकन देऊन यादीत समावेश केला आहे. २०२६ ते २९ या कालावधीत हा विशेष प्रकल्प राबवण्यात येणार असून, त्यासाठी मुंबई आणि रत्नागिरी येथे दोन स्वतंत्र शाखा कार्यरत असतील..Supe Baramati History : बारामतीच्या इतिहासात नवी भर! सिद्धेश्वर मंदिराच्या बांधकामाचे 300 वर्षांपूर्वीचे शिलालेख उघड, मराठा काळातील संस्कृतीचे दर्शन.मुंबई शाखेकडे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उपलब्ध साहित्याचा अभ्यास, ऐतिहासिक नकाशे व उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण, डाटाबेस निर्मिती आणि युनेस्को मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अभ्यासपद्धती विकसित करण्याची जबाबदारी असेल. संशोधन अहवाल, परिषद सादरीकरणे आणि धोरणात्मक दस्तावेज तयार करण्याचे कामही या शाखेमार्फत केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी मनुष्यबळ, वैज्ञानिक चाचण्या, उपकरणे, वाहतूक आणि इतर प्रशासकीय खर्च यांचा समावेश असलेला निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक हे या प्रकल्पाचे नियंत्रक अधिकारी असतील..रत्नागिरीतील कक्षाचे कार्यडेस्कची रत्नागिरी शाखा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामावर भर देणार आहे. कातळशिल्पांचे सर्वेक्षण, जीपीएस नकाशांकन, ड्रोनद्वारे छायाचित्रण, भौगोलिक व सांस्कृतिक संदर्भांचा अभ्यास तसेच स्थानिक लोकपरंपरा व माहिती संकलन या कामांचा समावेश असेल. स्थानिक समुदायांच्या सहभागातून जनजागृती व संवर्धन उपक्रम राबवले जातील..Solapur Wildlife : बोरामणीच्या रखरखीत माळरानावर 10 ते 12 नीलगायींचे वास्तव्य; सोलापूरच्या वन्यजीव वैभवात भर, वन विभागाकडून उपाययोजनांची गरज.२०१२ पासून कातळशिल्पांचे शोधकार्य, गेल्या तीन वर्षांपासून कोकणातील कातळशिल्पे वारसा केंद्र याद्वारे संशोधनात्मक काम सुरू आहे. राज्यशासनाने वर्ल्ड हेरिटेज डेस्कला मंजुरी दिल्याने संशोधनात्मक खूप मोठ्या प्रमाणात कामाला गती मिळेल. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी याकरिता पाठिंबा दिला. गेले काही वर्षे केलेल्या अथक परिश्रमांचे चीज होत असल्याचा आनंद आहे. युनेस्कोकडून जागतिक वारसास्थळाची घोषणा झाल्यावर परदेशी पर्यटक कोकणात दाखल होतील.- सुधीर रिसबूड, कातळशिल्प संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.